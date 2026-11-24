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Modica, telecamere del centro storico: l’assessore verifica, solo tre sono ferme
24 Nov 2026 18:25
Le telecamere del centro storico di Modica funzionano. A spegnersi sono soltanto tre dispositivi, collocati in una zona senza abitazioni né negozi. È l’esito della verifica che l’assessore alla Digitalizzazione, Leandro Giurdanella, ha fatto questa mattina, martedì 24 novembre, al Comando di Polizia Locale, dopo la nota con cui ieri il Comitato del Centro Storico aveva sollevato dubbi sul sistema di videosorveglianza in seguito a quanto accaduto a Piazzetta Grimaldi.
Sull’episodio la Polizia Locale sta svolgendo gli accertamenti per individuare i responsabili e ricostruire i fatti. La dichiarazione dell’assessore è stata diffusa nel pomeriggio dal Comune.
Tre telecamere ferme, le altre attive
«Dalla verifica effettuata è emerso che soltanto 3 telecamere attivate risultano non funzionanti», spiega Giurdanella. Si tratta, precisa, di apparecchi installati lontano da residenze e attività commerciali. «Tutte le altre telecamere, comprese quelle installate nel centro storico, risultano regolarmente attive e funzionanti».
L’assessore ha già disposto che si intervenga in tempi rapidi per rimettere in funzione i tre dispositivi fermi.
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Il monitoraggio continuerà anche in periferia
Giurdanella annuncia che continuerà a seguire di persona, insieme al Comando di Polizia Locale, il controllo dell’intero impianto, nel centro urbano come nelle zone periferiche. L’obiettivo dichiarato è che le apparecchiature siano sempre efficienti e contribuiscano davvero alla prevenzione.
«La videosorveglianza è uno strumento importante per la tutela della comunità e del territorio: il nostro obiettivo è assicurarne il funzionamento costante e un progressivo miglioramento», conclude l’assessore.
La risposta del Comune arriva in giorni in cui il tema della vivibilità del centro storico è tornato al centro del dibattito modicano, come dimostrano anche le segnalazioni dei comitati di quartiere: nelle settimane scorse il comitato di Modica Alta aveva chiesto di vedere le carte su due opere rinviate da trent’anni, mentre la parrocchia della Domus aveva denunciato nuovi imbrattamenti dopo la pulizia fatta dai ragazzi.
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