Centri storici, la sicurezza non si fa a orario: serve quando la città è viva

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Sabato sera, sul ponte di via Roma, nel cuore di Ragusa Superiore. Una donna esce dal negozio in cui lavora e, secondo il racconto del consigliere comunale Gaetano Mauro, due uomini su un monopattino le strappano la borsa e scappano. Delle forze dell’ordine, finora, nessuna nota ufficiale: lo scippo resta un racconto, e come tale va trattato. Ma basta a far tornare una domanda che nei centri storici della provincia si sente sempre più spesso: quando e per chi sono sicure le nostre strade?

Poche ore dopo, a Pozzallo, alle 4 del mattino, un uomo a torso nudo in mezzo a corso Vittorio Veneto, fioriere distrutte secondo la segnalazione dei residenti, quattro carabinieri per riportare la calma. Il video girato da un balcone è diventato il post più commentato della giornata sulla nostra pagina, e la domanda ricorrente dei lettori era sempre la stessa: com’è andata a finire?

L’orario conta

Due episodi diversi, che non vanno messi sullo stesso piano. Ma raccontano la stessa cosa: la sicurezza di un centro storico non è un servizio da accendere a un’ora qualsiasi. A Ragusa la proposta di Mauro era una vigilanza privata dalle 17 alle 21, quando le strade si fanno buie ma negozi, famiglie e lavoratori sono ancora in giro. Secondo il consigliere, l’amministrazione l’ha accolta solo a metà, con la vigilanza dopo mezzanotte. Se è così, è un controsenso: si presidia la città quando è vuota e la si lascia sola quando è viva.

Non è una questione di colore politico. È una questione di buon senso, e di numeri che il Comune può rendere pubblici: quanto costa la vigilanza, in che orari, con quali risultati.

Un centro sicuro è un centro vissuto

Ragusa Superiore sta provando a ripartire. Via Roma è stata riaperta in via sperimentale al traffico, nuove attività aprono, si cerca di riportare gente nel cuore della città. Ma quel rilancio passa anche dalla sicurezza percepita: nessuno apre un negozio, né lo frequenta, in una strada dove la sera si ha paura. E i residenti lo hanno già detto, con l’esposto firmato da oltre quaranta persone su degrado, rifiuti e schiamazzi.

La vigilanza privata, da sola, è una toppa: non ha poteri di polizia e non può sostituire chi li ha. Un centro è sicuro quando è illuminato, quando le vetrine restano accese, quando ci sono pattuglie a piedi e telecamere che funzionano, quando la gente lo abita e lo attraversa. La sicurezza vera è fatta di presenza.

Non solo Ragusa

Pozzallo dimostra che il tema non riguarda un solo comune. Ogni centro storico della provincia, da Vittoria a Modica, da Scicli a Comiso, vive lo stesso equilibrio fragile tra rilancio e abbandono. Per questo serve un passo in più: un tavolo in Prefettura che metta insieme Comuni, forze dell’ordine e commercianti, con un piano chiaro su luci, telecamere, pattuglie e orari. E con i dati sui reati resi pubblici, perché si discuta sui fatti e non sulle impressioni.

Non è allarmismo chiedere che le nostre strade siano sicure nelle ore in cui le viviamo. È il minimo che una comunità deve a chi ci lavora, a chi ci abita e a chi ci torna la sera.

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