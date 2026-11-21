Fondi alle chiese, il problema non sono i parroci: quando il restauro rischia di diventare consenso elettorale

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TK L’editoriale

L’onorevole Nello Dipasquale all’Ars ha presentato un emendamento che apre una riflessione sul rapporto tra politica, Chiesa e finanziamenti pubblici. Salvaguardare il patrimonio storico è necessario, ma servono trasparenza e regole uguali per tutti.

Nella sostanza l’emendamento prevede che siano i vescovi, attraverso le Diocesi e sulla base delle risorse assegnate, ad individuare e programmare gli interventi da realizzare, secondo criteri di priorità e necessità, e non più i singoli parroci rivolgendosi al parlamentare di turno. Insomma, la finalità è chiara: distinguere tra finanziare il restauro di una chiesa e trasformare quel finanziamento in uno strumento di consenso politico. Nel primo caso si tutela un patrimonio storico e culturale che appartiene all’intera comunità. Nel secondo si rischia di alimentare un sistema di favori e riconoscenze che poco ha a che vedere con l’interesse pubblico.

La questione merita una riflessione che vada oltre quello che ha l’aria di un vero e proprio scontro politico.

Innanzitutto bisogna riconoscere un merito: i finanziamenti concessi negli ultimi anni hanno consentito di recuperare edifici religiosi di grande valore storico, artistico e architettonico. In una terra come la Sicilia, dove le chiese custodiscono secoli di storia e rappresentano una parte essenziale dell’identità delle comunità, questi interventi costituiscono un investimento prezioso.

Sarebbe dunque ingeneroso liquidare indiscriminatamente o anche lasciar intendere che quelle risorse potrebbero essere semplici operazioni clientelari. Un restauro necessario rimane un’opera meritoria, indipendentemente dal parlamentare che ne abbia sostenuto il finanziamento.

Ma il valore dell’intervento non può giustificare qualsiasi modalità di assegnazione. E soprattutto non possono essere i parroci a finire sul banco degli imputati. Chi amministra una parrocchia conosce le difficoltà di mantenere edifici antichi, spesso bisognosi di interventi urgenti e costosi. Se per ottenere risorse pubbliche è necessario rivolgersi a un deputato, difficilmente si può rimproverare a un sacerdote di aver cercato quella strada per salvare la propria chiesa.

Il problema è il sistema, non chi cerca legittimamente di ottenere un finanziamento.

Diverso, e certamente deprecabile, sarebbe il caso in cui alla concessione delle somme si accompagnasse la richiesta, esplicita o implicita, di una contropartita politica: un sostegno elettorale, una presa di posizione pubblica o una riconoscenza da trasformare in voti. Un rischio da prevenire, senza attribuire responsabilità in assenza di fatti accertati.

La proposta di Dipasquale, che lascia invariate le risorse già previste, introduce un principio condivisibile: la programmazione deve prevalere sulle relazioni personali.

Affidare ai vescovi una funzione di coordinamento può rappresentare un passo avanti, purché sia accompagnato da criteri pubblici, valutazioni tecniche e graduatorie delle priorità. La conoscenza del territorio da parte delle Diocesi è importante, ma la responsabilità sull’utilizzo del denaro pubblico deve restare trasparente e verificabile.

La politica ha il diritto e il dovere di sostenere il recupero del patrimonio ecclesiastico. Non dovrebbe però trasformare quel sostegno in un rapporto di dipendenza.

Perché una chiesa restaurata è un bene restituito alla collettività, non un credito elettorale da riscuotere.

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