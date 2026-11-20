Vittoria, i conti finiscono in Procura: ma il buco non si chiude in tribunale

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L’editoriale

Ottantaquattro pagine e centosette allegati. È il peso del dossier che il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e il commissario Francesco Riela hanno consegnato al Procuratore della Repubblica di Ragusa, e poi alla Corte dei Conti, alla Prefettura e alla Regione. Dentro, secondo il sindaco, c’è la necessità di «fare piena luce» su quanto è accaduto nei conti del Comune.

Bene. La luce serve, e se ci sono irregolarità è giusto che a valutarle siano i magistrati. Ma c’è una domanda che il dossier, da solo, non risolve: chi rimette in piedi il Comune, e con quali soldi?

Un buco annunciato

Il problema non è nato ieri. A giugno il Consiglio comunale aveva bocciato il rendiconto 2025, contestando i numeri. In estate la commissione d’indagine ha scoperto che per il fondo contenzioso, la riserva che il Comune deve tenere da parte per pagare debiti e cause, erano stati accantonati 3,3 milioni quando ne servivano più di 16. Pochi giorni fa quel fondo è salito a quasi 20 milioni. E il commissario ha già parlato ai capigruppo di predissesto.

Per mesi l’opposizione ha parlato di voragine e per mesi quelle parole sono state respinte come illazioni. Oggi il buco è sotto gli occhi di tutti, e il sindaco punta l’indice contro la macchina amministrativa. Può darsi che abbia ragione: lo stabiliranno le indagini, non i comunicati. Ma una città non può aspettare i tempi della giustizia per sapere come pagherà i suoi debiti.

Il Consiglio al buio

C’è poi un paradosso che non andrebbe sottovalutato. I consiglieri comunali, chiamati a votare gli atti per il risanamento, hanno incontrato il commissario all’ora di pranzo e non hanno saputo nulla dell’esposto, che a quanto pare era già stato presentato. La presidente del Consiglio, Concetta Fiore, lo ha detto con chiarezza: «Dobbiamo votare avendo piena conoscenza dei fatti». È difficile darle torto. Si chiede all’aula di assumersi la responsabilità di scelte pesanti, ma le si lasciano fuori dalla porta le informazioni più delicate.

Il predissesto non è un’etichetta tecnica. Significa anni di vincoli, servizi da rivedere, investimenti rinviati, tributi da tenere al massimo. Lo pagheranno i cittadini di Vittoria, non chi ha scritto i bilanci sbagliati né chi li ha approvati.

Prima i numeri, poi i colpevoli

Ecco perché l’esposto non basta. Servono tre cose, e servono subito. I numeri veri, resi pubblici e spiegati in Consiglio, voce per voce. Un piano di risanamento discusso apertamente, con i suoi costi e i suoi tempi. E un’informazione completa ai consiglieri, che non sono spettatori ma gli unici che possono votare la via d’uscita.

Cercare i responsabili è doveroso. Ma un Comune non si salva in un’aula di tribunale: si salva in quella consiliare, con la verità sui conti e il coraggio delle scelte. Le ottantaquattro pagine consegnate in Procura raccontano il passato. Ai cittadini di Vittoria interessa sapere chi scriverà quelle sul futuro.

Leggi anche: La «rivoluzione dei numeri» al Comune di Vittoria: la commissione d’indagine svela la verità su conti e debiti

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