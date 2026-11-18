Minardo contro Schifani, Forza Italia litiga mentre la Finanziaria aspetta

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L’editoriale

La tregua dentro Forza Italia, in Sicilia, regge sempre meno. Da una parte il presidente della Regione, Renato Schifani. Dall’altra il commissario regionale del partito, il modicano Nino Minardo, che ieri a Palermo ha detto che il prossimo presidente della Regione sarà di Forza Italia, senza mai nominare Schifani. Nel mezzo c’è la legge di bilancio all’Assemblea regionale, cioè lo strumento che decide come verranno spesi i soldi dei siciliani nel prossimo anno.

Uno scontro che si gioca sulla manovra

I fatti, così come sono stati ricostruiti, raccontano due vertici paralleli. Venerdì Minardo ha riunito deputati regionali e sindaci forzisti, insieme a Giorgio Mulè, per raccogliere il malumore sul testo base della Finanziaria preparato dal governo regionale: Schifani non era stato invitato. Poi Schifani ha incontrato i parlamentari del partito per discutere le modifiche alla manovra. Dall’entourage del presidente è filtrato che Minardo avrebbe disdetto la sua presenza mezz’ora prima; il commissario ha replicato che la sua partecipazione non era prevista e ha chiesto più serietà e meno comunicazioni informali. Sullo sfondo, secondo le ricostruzioni, Schifani vede in Minardo il regista delle manovre contro una sua ricandidatura.

E c’è un’ipotesi che in queste settimane nessuno ha mai smentito né archiviato: quella di Minardo candidato alla presidenza della Regione. A darle corpo, più di qualunque dichiarazione, è stato un fatto all’apparenza solo burocratico: come avevamo raccontato, il parlamentare modicano ha riportato la residenza in Sicilia da Roma, dove vive abitualmente con la famiglia. Un passaggio che non passa inosservato a un anno dal voto e che spiega meglio di tante parole perché il suo nome continui a circolare tra i possibili successori di Schifani, anche se nessuna candidatura è ufficiale.

Discutere di chi guiderà la Sicilia dopo questa legislatura è legittimo, ed è normale che un partito lo faccia. Il problema è il momento e il terreno. Se la contesa per la successione si combatte dentro la Finanziaria, a pagarne il prezzo rischiano di essere le scelte che contano davvero per famiglie, imprese e territori.

Il cambiamento si misura sui fatti

Minardo chiede cambiamento, più confronto interno e più spazio a giovani, amministratori locali e società civile, e precisa che non è una questione generazionale ma di metodo. È un messaggio che in provincia di Ragusa si ascolta con interesse, perché viene da un dirigente di questo territorio che oggi ha un peso decisivo negli equilibri regionali. Proprio per questo è giusto chiedergli di dimostrarlo dove si vede: nella manovra.

Il mondo agricolo, per esempio, giudica «assolutamente insufficienti» i 60 euro a ettaro previsti per gli uliveti, e non è un tema lontano per le campagne iblee. Sul tavolo ci sono il futuro dell’aeroporto di Comiso dentro la privatizzazione della Sac e il Parco degli Iblei, che attende da quasi vent’anni una decisione della Regione. Sono questi i banchi di prova del cambiamento: non le riunioni a cui si è invitati o meno.

Non solo una lotteria dei nomi

Nei dialoghi riservati del centrodestra, intanto, circola l’ipotesi di Cateno De Luca per il dopo Schifani, soprattutto se il campo largo dovesse convergere su Ismaele La Vardera. Minardo respinge l’idea che la partita si decida con accordi occasionali o con una semplice selezione di nomi, e Mulè ricorda che chi sta con il centrodestra a Roma non può rivendicare autonomia a Palermo. Hanno ragione su un punto: i siciliani non chiedono di sapere solo chi sarà il prossimo presidente, ma che cosa farà. È la domanda che dovrebbe guidare anche Forza Italia, prima che lo scontro interno diventi l’unica notizia.

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