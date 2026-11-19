Parco degli Iblei, il ritiro non basta: ora decidere, con i confini giusti

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L’editoriale

Ieri mattina, in Commissione Ambiente alla Camera, la Lega ha ritirato l’emendamento che avrebbe cancellato il percorso per istituire il Parco nazionale degli Iblei. C’è chi festeggia e chi tira un sospiro di sollievo. Ma sarebbe un errore leggere questa giornata come una vittoria. È soltanto lo scampato pericolo di un colpo di mano. Il problema vero, quello che il nostro territorio si trascina da quasi vent’anni, è ancora tutto lì: il parco non c’è, e nessuno ha ancora deciso davvero come deve essere.

Vent’anni di rinvii

Il Parco degli Iblei è previsto da una legge dello Stato del 2007. Da allora si sono alternati governi, assessori, tavoli e promesse, senza mai arrivare all’atto finale. A rompere lo stallo non è stata la politica ma un giudice: a giugno il Tar di Catania, accogliendo il ricorso dell’Ente Fauna Siciliana, ha ordinato alla Regione di adottare entro 180 giorni gli atti per istituire il parco, con un commissario ad acta pronto a subentrare se la Regione non lo farà. Quando una scelta che spetta alle istituzioni la deve imporre un tribunale, la politica ha già perso qualcosa. E un emendamento che a ridosso di quella scadenza prova a cancellare tutto con una riga va nella stessa direzione: rinviare, non decidere.

Le paure di chi lavora la terra vanno prese sul serio

Detto questo, chi teme il parco non va liquidato come un nemico dell’ambiente. Agricoltori, allevatori e imprese degli Iblei chiedono di poter continuare a lavorare, investire e migliorare le proprie aziende senza finire sommersi da vincoli e autorizzazioni. Sono preoccupazioni concrete, e in una terra dove gli enti pubblici sono spesso sinonimo di lentezza la diffidenza verso un ente nuovo si capisce. Lo riconosce persino chi il parco lo vuole, come la segreteria del Pd di Siracusa, che parla apertamente di una sfiducia da affrontare punto per punto.

La strada, allora, non è scegliere tra il parco e chi lavora. È costruire un parco che tenga dentro entrambi. Il confronto aperto in estate dal Libero Consorzio di Ragusa con sindaci, categorie, ordini professionali e associazioni va in questa direzione, e sta valutando anche modifiche ai confini. Anche la proposta di rivedere il perimetro può avere senso, a una condizione: che serva a disegnare un parco migliore, non a svuotarlo o a guadagnare altro tempo.

Cosa chiediamo adesso

Chiediamo tre cose semplici. La prima: che la Regione rispetti la scadenza fissata dal Tar, senza aspettare il commissario. La seconda: che i confini siano discussi alla luce del sole con i Comuni e con chi coltiva e alleva dentro quei territori, con regole chiare e uguali per tutti. La terza: che nella gestione del parco i sindaci contino davvero, perché un ente calato dall’alto rischierebbe di confermare tutte le paure di questi anni.

Cava d’Ispica, Pantalica, la Valle dell’Anapo non hanno bisogno di altri vent’anni di discussioni. Hanno bisogno di una decisione. Il ritiro di un emendamento ci ha fatto guadagnare tempo: sarebbe imperdonabile sprecarlo ancora.

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