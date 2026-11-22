Perché nessuno si è fermato? Il ragazzo a terra al PalaPadua e lo specchio di una comunità

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Un ragazzo a terra in mezzo alla strada, con la bicicletta accanto. Trema, si tiene il casco. Le auto arrivano, rallentano, lo evitano, guardano. Poi ripartono. Succede a Ragusa, subito dopo la rotatoria vicino al PalaPadua, in un pomeriggio qualunque. A fermarsi è una coppia: lei e il marito accostano, lo aiutano, chiamano i soccorsi. Poi lei racconta tutto su Facebook, con una frase che non lascia scampo: «Le auto rallentavano a guardare, ma nessuno si è fermato».

Non sappiamo ancora cosa sia successo a quel ragazzo: una caduta, un incidente, un malore. Ma non è questo il punto. Il punto è quello spazio di pochi secondi in cui, in tanti, hanno deciso che non toccava a loro.

Uno specchio, non un processo

Sarebbe facile puntare il dito contro gli automobilisti di quel pomeriggio. Sarebbe anche ingiusto, perché nessuno di noi può giurare che si sarebbe comportato diversamente. Quante volte abbiamo visto qualcosa per strada e abbiamo pensato che qualcuno avesse già chiamato? Che ci fosse già chi se ne occupava? Che avevamo fretta, che non sapevamo cosa fare, che forse non era niente?

Gli psicologi lo chiamano «effetto spettatore»: più persone assistono a un’emergenza, meno ciascuno si sente responsabile di intervenire. Ognuno aspetta l’altro. E così, a volte, non interviene nessuno. Non è cattiveria. È qualcosa di più sottile e, proprio per questo, più pericoloso.

Ci raccontiamo spesso come una provincia dove ci si conosce tutti, dove ci si saluta per strada, dove nessuno resta solo. È vero, in tanti momenti. Ma quella scena ci dice che la comunità non è un dato acquisito. È una scelta che si rinnova ogni volta, anche in un minuto, anche su una rotatoria.

Raccontare chi si ferma

C’è però anche l’altra metà della storia, ed è quella che vale la pena ricordare. Una coppia si è fermata. Non ha pensato che toccasse a qualcun altro. Ha accostato, ha aiutato un ragazzo spaventato, ha chiamato aiuto. E poi ha avuto il coraggio di raccontarlo, non per vantarsene, ma perché quello che aveva visto prima l’aveva scossa.

Un giornale locale deve raccontare anche questo. Non solo chi tira dritto, ma chi si ferma. Perché i buoni esempi, quando si conoscono, si copiano.

Cosa fare, in pratica

Fermarsi non vuol dire improvvisarsi soccorritori. Basta poco: accostare in un punto sicuro e accendere le quattro frecce; chiamare il 112 e dire con calma dove ci si trova e cosa si vede; non spostare la persona a terra se non c’è un pericolo immediato; parlarle, tranquillizzarla, restare con lei fino all’arrivo dei soccorsi. E non dare per scontato che qualcun altro abbia già chiamato: una telefonata in più non fa mai danni, una in meno sì.

Un minuto

Fermarsi costa un minuto. Non fermarsi può costare moltissimo a chi è rimasto a terra. Una comunità non si misura sulle feste di piazza o sulle belle parole. Si misura lì, in quel minuto, su chi accosta quando qualcuno cade.

La prossima volta, fermiamoci.

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