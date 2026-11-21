Ragusa, ragazzo a terra con la bici al PalaPadua: «Rallentavano, nessuno si fermava»

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

RAGUSA – Un giovane a terra, con la bicicletta accanto, mentre le auto rallentano per capire cosa sia successo ma continuano la loro marcia. È l’episodio raccontato questo pomeriggio sui social da una cittadina ragusana, che insieme al marito si è fermata a prestare aiuto e ha chiamato i soccorsi.

La segnalazione è stata pubblicata nel gruppo Facebook “Ragusani su Facebook”. Secondo il racconto della donna, la coppia stava salendo dal cavalcavia nei pressi del PalaPadua quando, subito dopo la rotatoria, ha notato che diversi automobilisti evitavano qualcosa che si trovava al centro della carreggiata.

Avvicinandosi, i due si sono accorti che si trattava di un giovane a terra con la propria bicicletta. Era visibilmente scosso, tremava e si teneva il casco.

La coppia ha immediatamente fermato l’auto, aiutato il ragazzo e richiesto l’intervento dei soccorsi.

«Nessuno si è fermato»

Ma a colpire la testimone è stato soprattutto quanto accaduto prima del loro arrivo.

«Le auto rallentavano a guardare, ma nessuno si è fermato», racconta nel post, sottolineando come proprio questo comportamento l’abbia particolarmente scossa.

Non sono al momento disponibili informazioni ufficiali sulla dinamica di quanto accaduto, né sulle condizioni del giovane: dal racconto non è possibile stabilire se sia rimasto coinvolto in un incidente, se sia caduto autonomamente o se abbia avuto un malore.

Resta però il senso della testimonianza affidata ai social: davanti a una persona a terra in mezzo alla strada, qualcuno ha scelto di fermarsi e chiamare aiuto, mentre altri avrebbero proseguito dopo avere soltanto rallentato per osservare.

Un episodio piccolo, ma che ha inevitabilmente acceso una riflessione sul comportamento di chi si trova davanti a una possibile situazione di emergenza.

Leggi anche: Incidente sulla pista ciclopedonale Ragusa–Marina di Ragusa: si riaccende il dibattito sulla sicurezza · Cade con la bici dopo il dosso: grave ciclista a Donnalucata

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it