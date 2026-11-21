Emanato il decreto: 6 milioni di euro per le borse di studio degli specializzandi sanitari non medici negli atenei di Palermo, Catania e Messina.
Santa Croce, controlli interforze su case e strade: carenze igieniche, moto sequestrata
21 Nov 2026 10:11
Porta dopo porta, contratto dopo contratto. Nella serata di ieri 20 novembre Santa Croce Camerina è stata al centro di un servizio di controllo interforze che non ha guardato soltanto le strade, ma anche dentro le case: chi le occupa, a che titolo, in quali condizioni e con quali tributi pagati.
In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Le verifiche hanno riguardato le condizioni degli immobili, la regolarità delle presenze e degli occupanti, i contratti di locazione e gli adempimenti tributari, Tari compresa, oltre alla circolazione dei mezzi sulle vie del paese.
Chiamata l’Asp, sequestrata una moto
Il bilancio comunicato dal Comune segnala alcune gravi carenze igienico-sanitarie, tali da rendere necessario l’intervento dell’Asp. Sul fronte stradale è scattato il sequestro di un motociclo trovato senza l’assicurazione obbligatoria. Non sono stati resi noti il numero degli immobili controllati né quello delle persone identificate.
Non è la prima volta che la cittadina camarinense finisce sotto la lente delle forze dell’ordine: la scorsa estate era scattato il piano straordinario per un’estate sicura, mentre a inizio novembre un latitante era stato riconosciuto in pieno centro e arrestato.
Il sindaco ringrazia il Questore
Il sindaco Peppe Dimartino ha ringraziato il Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, e tutte le forze dell’ordine coinvolte per l’attenzione riservata alla città. Per il primo cittadino la collaborazione tra istituzioni e forze di polizia è «uno strumento fondamentale per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole», e servizi come questo servono non solo a scovare irregolarità ma anche a tutelare i cittadini, il decoro urbano e la vivibilità della comunità.
L’amministrazione comunale ha confermato la propria disponibilità a sostenere le attività di controllo e prevenzione sul territorio.
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