Sono le 4 del mattino e corso Vittorio Veneto, il salotto di Pozzallo, dovrebbe essere deserto. Invece in mezzo alla strada, sotto la luce dei lampioni, c’è un uomo a torso nudo, in pantaloncini e scarpe da ginnastica. Cammina sul selciato, si guarda intorno. Poco dopo arrivano i carabinieri.
La scena è stata ripresa dall’alto, da un balcone che affaccia sul corso, e il video ha fatto il giro delle chat della città.
Cosa si vede nel video
Nel filmato, di circa un minuto e mezzo e girato senza audio, si vedono chiaramente i carabinieri che arrivano con l’auto con i lampeggianti accesi. Sul selciato si vedono un giubbotto scuro e altri oggetti sparsi. L’uomo a torso nudo è in piedi in mezzo alla carreggiata; poi finisce a terra, steso sul selciato.
Attorno a lui si muovono quattro carabinieri, che restano accanto all’uomo. Dal marciapiede alcune persone osservano la scena; dai balconi qualcuno si affaccia. Nel finale arriva una seconda auto dell’Arma.
Fioriere distrutte e uno studio medico danneggiato
Il video mostra solo la parte finale della notte. Secondo la segnalazione che lo accompagna, prima dell’arrivo dei carabinieri l’uomo, forse in stato di ebbrezza, avrebbe distrutto le fioriere lungo il corso e preso di mira tutto quello che trovava, danneggiando anche l’ingresso di uno studio medico e il citofono di un’abitazione.
Nella stessa segnalazione si parla di un arresto, ma al momento non ci sono conferme ufficiali: non si conoscono l’identità dell’uomo né i provvedimenti presi nei suoi confronti.
Chi paga i danni
Resta la domanda di residenti e commercianti: chi pagherà le fioriere e i danni alle proprietà private? E torna il tema della sicurezza nel centro di Pozzallo nelle ore della notte, quando le strade sono vuote.
Non è il primo episodio in città nelle ultime settimane. A fine ottobre un gruppo di giovanissimi incappucciati aveva danneggiato aiuole e lampioni: in quel caso era stato identificato un ragazzo di 14 anni. Non risulta che i due fatti siano collegati.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
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