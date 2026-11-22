Incidente al Rally del Barocco a Ragusa: auto fuori strada, prova sospesa. VIDEO

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RAGUSA – Incidente questa mattina durante il Rally del Barocco Ibleo, in corso sulle strade del Ragusano. Una delle vetture impegnate nella gara è uscita di strada affrontando una curva ed è finita violentemente contro un muretto ai margini della carreggiata.

Il video dell’incidente arrivato a RagusaOggi

La dinamica è visibile in un video arrivato a RagusaOggi. La vettura sopraggiunge lungo una strada di campagna, entra nella curva ma perde la traiettoria: l’auto esce dalla sede stradale e impatta contro il muretto. Dopo il primo urto compie una violenta rotazione, sollevando una nube di polvere e terminando fuori dalla carreggiata.

Prova fermata, l’ambulanza sul posto

La prova è stata immediatamente fermata per consentire l’intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza presente nell’ambito del dispositivo sanitario predisposto per la manifestazione.

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Al momento non sono ancora note le condizioni del pilota e del navigatore e non è stata comunicata l’identità dell’equipaggio coinvolto. Proprio per questo RagusaOggi non pubblica nomi fino a quando non arriveranno conferme ufficiali.

La seconda giornata del Rally del Barocco Ibleo

L’incidente è avvenuto nella seconda e conclusiva giornata del 14° Rally del Barocco Ibleo, organizzato da DLF Academy con ASD Ragusa Motorsport e valido per il Campionato Siciliano Rally. Il programma di oggi prevede tre passaggi sulla prova speciale “Salinella”, lunga 9,70 chilometri, e tre sulla “San Giacomo”, di 7,35 chilometri. Il secondo passaggio sulla San Giacomo era programmato alle 12.32.

La gara era partita ieri pomeriggio dal cuore di Ragusa, sul Ponte Pennavaria in via Roma, mentre questa mattina gli equipaggi erano tornati sulle prove speciali della seconda giornata. Alla vigilia erano in testa Salvatore Totò Riolo e Nicolò Catania su Skoda Fabia RS, dopo i due migliori tempi fatti segnare nelle prove di sabato.

Il Rally del Barocco è tornato sulle strade iblee lo scorso anno dopo una lunga assenza: RagusaOggi aveva raccontato il ritorno della manifestazione dopo quattordici anni.

La situazione è in evoluzione.

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