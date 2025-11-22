Dopo 14 anni torna il Rally del Barocco Ibleo: il 6 e 7 dicembre Ragusa riaccende i motori

Dopo quattordici anni di silenzio, il rombo dei motori torna a farsi sentire in provincia di Ragusa. Il Rally del Barocco Ibleo è pronto a tornare protagonista: giovedì scorso si sono aperte le iscrizioni alla tredicesima edizione, che resteranno aperte fino al 28 novembre, con la possibilità di una proroga vista l’attesa degli appassionati. Una rinascita molto attesa, che riporta nel calendario automobilistico siciliano una delle gare più amate dagli appassionati.

La manifestazione, assente dal 2011, si svolgerà nelle giornate del 6 e 7 dicembre e rappresenterà il primo grande evento del periodo natalizio, oltre che un tassello importante nel percorso che conduce a Ragusa Città europea dello sport 2027. Il ritorno del rally è stato possibile grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale, della DLF Academy — a cui è stata affidata l’organizzazione — e della collaborazione di Ragusa Motorsport.

Tra le novità più significative di questa edizione c’è l’apertura alle auto storiche, un elemento che aggiunge fascino, passione e una forte componente culturale alla competizione. L’organizzazione ha inoltre scelto un percorso che omaggia la tradizione rallistica iblea, articolandosi tra Ragusa, Modica e Giarratana, con oltre 55 chilometri di prove speciali.

Il programma si aprirà sabato 6 dicembre con la partenza spettacolare da Piazza Libertà e la tanto amata prova notturna “Lusia” (4,65 km), un tratto che negli anni ha fatto la storia del rally. Domenica 7 dicembre sarà invece la giornata più intensa, con ben sei prove cronometrate che metteranno alla prova equipaggi e vetture. Spiccano la “Salinella” (9,7 km), la più lunga del rally, e l’inedita “San Giacomo” (7,35 km), una novità assoluta che promette emozioni e colpi di scena.

Il cuore logistico dell’evento sarà la zona industriale di Ragusa, dove troveranno spazio assistenze e riordini. Le verifiche pre-gara si svolgeranno invece presso la Concessionaria Toyota T.D. Car, main sponsor insieme a DLF Macchine e Servizi.

Il Rally del Barocco Ibleo torna dunque con rinnovato entusiasmo, ma senza dimenticare la sua storia. L’ultima edizione disputata, nel 2011, vide la vittoria di Maurizio Ciffo e Maria Bruna Petrocitto, con Ciffo che — in quell’occasione — iscrisse per la settima volta il proprio nome nell’albo d’oro. A completare il podio furono Bartolo Mistretta con Giacomo Giannone e Roberto Lombardo insieme ad Alessio Spiteri.

