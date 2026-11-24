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Marina di Ragusa, dipendenti in formazione, uffici demografici chiusi per sei giorni: dove andare
24 Nov 2026 19:24
Gli uffici demografici della delegazione di Marina di Ragusa resteranno chiusi al pubblico nei giorni 9, 10, 11, 14, 15 e 16 dicembre. Lo comunica l’ufficio stampa del Comune di Ragusa: la chiusura è dovuta a un corso di formazione e aggiornamento organizzato dalla Prefettura di Messina.
Dove rivolgersi nei giorni di chiusura
Nelle giornate di chiusura chiunque abbia bisogno dei servizi può rivolgersi agli uffici di Ragusa, in via Matteotti, oppure telefonare ai seguenti numeri:
- 0932 676398 – Anagrafe
- 0932 676204 – Stato civile
- 0932 676218 – Elettorale
- 0932 676308 – Cie (Carta d’identità elettronica)
Il comunicato è il numero 472 dell’ufficio stampa del Comune di Ragusa, datato 24 novembre 2026.
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