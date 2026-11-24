Stadio Pietro Scollo di Modica, pagata la sesta tranche dei lavori di completamento

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Il cantiere dello stadio Pietro Scollo di Modica continua a macinare tappe. Il Comune ha pagato la sesta tranche dei lavori di completamento dell’impianto di contrada Caitina, affidati a Domus Aurea Consorzio Stabile. L’intervento, inserito nel cosiddetto cluster 1, è finanziato dall’Unione europea con i fondi NextGenerationEU.

A che punto sono i lavori allo Scollo

Il pagamento corrisponde al sesto stato di avanzamento dei lavori: vuol dire che le opere realizzate fino a questo momento sono state misurate, verificate e liquidate all’impresa. Sei tranche raccontano un cantiere ormai lungo e strutturato, che negli ultimi anni ha cambiato il volto dell’impianto. L’importo di quest’ultima liquidazione non è indicato nell’oggetto reso pubblico dal Comune.

Uno stadio tornato al Modica

Il Pietro Scollo è da anni al centro del dibattito cittadino. Dopo la lunga stagione di chiusure parziali, il Modica è tornato a giocare in casa e quest’anno l’impianto ha ospitato anche le sfide di Serie D. Restano però aperti diversi capitoli, dalle coperture delle tribune all’illuminazione per le gare serali, come avevamo raccontato nell’analisi sullo stadio del «quasi». Tutto era ripartito con la demolizione del corpo C e i nuovi spogliatoi.

Cosa cambia per tifosi e sportivi

Ogni tranche pagata avvicina il traguardo di un impianto completo e pienamente utilizzabile, non solo per il calcio ma per tutta la comunità sportiva modicana. I fondi europei impongono tempi stretti di realizzazione e rendicontazione: per questo il ritmo dei pagamenti è un indicatore importante dello stato di salute del cantiere. Il prossimo passo sarà la chiusura delle opere previste dal progetto di completamento.

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