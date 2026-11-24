Part-time involontario negli enti locali siciliani, sit-in dei sindacati il 1° dicembre

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp Sicilia annunciano una mobilitazione unitaria per richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali sulla vertenza che interessa migliaia di lavoratrici e lavoratori degli Enti locali siciliani ancora impiegati in regime di part-time involontario.

Martedì 1° dicembre, dalle ore 10 alle 13, si terrà un sit-in di protesta davanti a palazzo d’Orléans, a Palermo, con la partecipazione di delegazioni provenienti da tutte le province siciliane.

L’iniziativa nasce dalla perdurante mancanza di soluzioni strutturali per un personale che, pur garantendo quotidianamente servizi essenziali ai cittadini e il funzionamento degli enti locali, continua a operare con orari ridotti e retribuzioni insufficienti. Una condizione che si trascina da oltre trent’anni e che continua a produrre pesanti conseguenze economiche e previdenziali per migliaia di dipendenti pubblici.

«Non è più tollerabile che una platea così ampia di lavoratori continui a vivere in una situazione di precarietà economica e professionale nonostante il ruolo fondamentale svolto all’interno degli Enti Locali siciliani», dichiarano congiuntamente i segretari generali regionali Francesco Fucile (Fp Cgil), Daniele Passanisi (Cisl Fp) e Salvatore Sampino (Uil Fp). «Occorre aprire immediatamente una fase nuova, fondata su impegni concreti, risorse adeguate e tempi certi. Le lavoratrici e i lavoratori meritano risposte, non ulteriori rinvii».

Le organizzazioni sindacali sottolineano come gli interventi adottati finora non abbiano consentito di affrontare definitivamente il problema e come sia indispensabile prevedere, già nell’attuale sessione di bilancio, nuove risorse da destinare all’incremento delle ore di lavoro. L’obiettivo indicato dalle tre sigle è l’avvio di un percorso chiaro e trasparente verso il raggiungimento delle 36 ore settimanali, garantendo criteri uniformi e superando le disparità esistenti tra lavoratori ed enti.

«È necessario compiere una scelta politica chiara e coraggiosa», proseguono Fucile, Passanisi e Sampino. «Parliamo di persone che da anni assicurano servizi indispensabili alle comunità locali. La valorizzazione di questo personale rappresenta non solo un atto di giustizia nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie, ma anche un investimento nella qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini».

Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp rivolgono infine un appello alla partecipazione affinché il sit-in del 1° dicembre rappresenti un forte segnale di unità e determinazione.

«La vertenza riguarda l’intera Sicilia. Chiediamo al Governo regionale di assumere decisioni all’altezza della situazione e di avviare finalmente un percorso concreto verso il tempo pieno, senza discriminazioni e senza lasciare indietro nessuno. I lavoratori degli Enti locali siciliani hanno dimostrato in tutti questi anni senso di responsabilità e attaccamento alle istituzioni. Adesso è il momento che alle loro legittime aspettative corrispondano scelte concrete e adeguate».

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata