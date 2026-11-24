Una bimba di otto mesi in immediato pericolo di vita è stata trasportata d’urgenza dalla Sicilia al Lazio con un volo di Stato: nel pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre, il velivolo è atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino, da dove un’ambulanza ha portato la piccola all’ospedale Bambino Gesù.
Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.
L’attivazione è avvenuta su richiesta della prefettura di Messina alla Sala situazioni di vertice del Comando Squadra aerea di Milano dell’Aeronautica militare. La Sala ha immediatamente interessato il 31esimo Stormo di Ciampino, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.
Partito nel primo pomeriggio da Ciampino, il Gulfstream G-650 ha raggiunto l’aeroporto di Catania alle 16 circa. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, la piccola paziente è stata imbarcata insieme con un’équipe medica proveniente dall’ospedale di Taormina, in provincia di Messina.
L’aereo è ridecollato alle 16:30 ed è atterrato nella Capitale poco dopo le 17:45. Subito dopo l’atterraggio un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso l’ospedale Bambino Gesù.
La catena dell’emergenza, in questi casi, è sempre la stessa: la richiesta parte dalla prefettura, passa per la Sala situazioni di vertice dell’Aeronautica militare e arriva a un reparto in prontezza operativa. Il decollo del velivolo di Stato richiede però l’autorizzazione della presidenza del Consiglio, che coordina la flotta.
Nella nota non sono indicati né il nome della piccola né le sue condizioni cliniche.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni