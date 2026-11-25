Ragusa-Catania, cresce il rischio incompiuta: il Lotto 3 è ancora fermo al 3,22%

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La Ragusa-Catania avanza, ma continua a viaggiare a velocità decisamente diverse. Il nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori porta il Lotto 2 oltre la soglia simbolica del 50% e registra nuovi progressi anche nei Lotti 1 e 4. Il grande punto interrogativo resta sempre lo stesso: il Lotto 3 è ancora fermo al 3,22%.

È questa la fotografia che emerge dall’aggiornamento numero 26 dei dati sullo stato di avanzamento pubblicati da Anas e rielaborati da Lycoworking. La media aritmetica dell’avanzamento dei quattro lotti passa dal 30,6% al 31,74%, ma dietro questo numero complessivo si nascondono situazioni profondamente differenti.

Lotto 2 oltre metà dell’opera

A correre più degli altri è ancora il Lotto 2, tra Chiaramonte Gulfi e Grammichele, che passa dal 49,16% al 50,93%. È il primo dei quattro lotti a superare la metà dei lavori.

Un avanzamento che trova riscontro anche nelle opere che nelle ultime settimane stanno diventando visibili lungo il tracciato. RagusaOggi ha raccontato nei giorni scorsi anche le prove di carico superate dai nuovi cavalcavia realizzati nel Lotto 2, uno dei passaggi tecnici che accompagnano la progressiva realizzazione della nuova arteria.

Rispetto al dato del 30 settembre, quando il Lotto 2 era al 46,74%, l’incremento è ormai superiore ai quattro punti percentuali.

Lotto 4 al 44,08%, avanti anche il Lotto 1

Continua a crescere anche il Lotto 4, da Francofonte verso la tangenziale di Catania, che sale dal 42,8% al 44,08%.

È proprio su questo tratto che si trova la galleria di Francofonte, una delle opere più importanti dell’intero collegamento. RagusaOggi era entrato virtualmente nel cantiere della galleria, dove già a ottobre lo scavo della canna in direzione Catania aveva raggiunto circa il 93%.

Qualche passo in avanti anche per il Lotto 1, quello più vicino a Ragusa, tra il capoluogo e Chiaramonte Gulfi. L’avanzamento passa dal 27,25% al 28,74%.

La crescita resta però più lenta rispetto ai Lotti 2 e 4. A fine settembre il primo lotto era al 25,06%: in meno di due mesi e mezzo ha quindi guadagnato poco meno di quattro punti percentuali.

Anche qui, tuttavia, le opere cominciano ad assumere una forma sempre più concreta. Il 17 novembre Anas ha comunicato il varo della prima campata del viadotto Vallone delle Coste, struttura di circa 300 metri che rappresenta uno degli interventi tecnicamente più complessi del Lotto 1.

E poi c’è il Lotto 3: ancora 3,22%

La linea verde del grafico, invece, praticamente non si muove.

Il Lotto 3, tra Grammichele e Francofonte, resta al 3,22%. Stesso numero dell’aggiornamento precedente, stesso numero registrato a settembre e, soprattutto, una percentuale ormai sostanzialmente immobile da molti mesi.

Il dato era già stato indicato come una delle principali criticità dell’opera anche in un’interrogazione parlamentare che citava espressamente i dati ufficiali Anas: già allora il Lotto 3 risultava al 3,22%, mentre gli altri cantieri continuavano a crescere.

Leggi anche: Ragusa-Catania, dopo rassicurazioni di Cmc, i sindacati contestano: «Aspettative disattese»

E non si tratta soltanto di percentuali.

Il 14 novembre la Cna territoriale di Ragusa, dopo un sopralluogo nel cantiere, aveva parlato senza troppi giri di parole di lavori che apparivano sostanzialmente fermi. RagusaOggi aveva raccontato il sopralluogo e le preoccupazioni delle imprese, in particolare per il rischio che il Lotto 3 possa diventare un vero e proprio collo di bottiglia quando gli altri tratti saranno completati.

Il rischio di avere tre lotti pronti e uno no

Ed è proprio qui che la questione diventa sempre meno statistica e sempre più concreta.

Se i Lotti 1, 2 e 4 continueranno a procedere con questo ritmo mentre il Lotto 3 rimane fermo, il rischio è quello di avere lunghi tratti della nuova Ragusa-Catania completati senza poter sfruttare pienamente l’intero collegamento.

Le prime aperture parziali sono state ipotizzate nel corso del 2027, mentre per i tre lotti in avanzamento il completamento è indicato tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029. È il quadro emerso anche dall’ultimo sopralluogo effettuato nei cantieri con i tecnici Anas.

Sul Lotto 3, invece, le incognite restano.

A inizio novembre Cmc aveva rassicurato i sindacati sull’assenza di licenziamenti e indicato l’obiettivo di riportare progressivamente a regime le attività, con lo sblocco dei cantieri entro gennaio. RagusaOggi aveva seguito anche quella vertenza.

I nuovi numeri, però, dicono che per il momento il contatore è ancora fermo.

La Ragusa-Catania cresce, ma il problema adesso ha un nome e un numero

Il quadro complessivo resta quindi a due facce. Lotto 2 al 50,93%, Lotto 4 al 44,08%, Lotto 1 al 28,74%: tre cantieri che, pur con ritmi differenti, continuano a produrre avanzamenti.

Poi c’è quel 3,22% del Lotto 3, una percentuale che ormai stride sempre di più con tutte le altre.

La Ragusa-Catania è un’infrastruttura attesa da decenni e i lavori sono partiti nel settembre 2023. Man mano che viadotti, cavalcavia e gallerie prendono forma, l’attenzione non può quindi che concentrarsi sul tratto rimasto indietro.

Perché la vera sfida non è completare tre quarti della Ragusa-Catania. È riuscire ad aprirla tutta.

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