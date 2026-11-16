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Ragusa-Catania, prove di carico superate dai nuovi cavalcavia del Lotto 2
16 Nov 2026 15:43
Esito positivo per le prove di carico sui nuovi cavalcavia CV04 e CV05, realizzati nell’ambito dei lavori di costruzione del Lotto 2 del nuovo collegamento viario Ragusa-Catania. Lo comunica Anas.
Le verifiche, eseguite nelle ore notturne dal 12 al 14 novembre per limitare le interferenze con la circolazione e contenere i disagi per gli utenti, come previsto dalle chiusure annunciate nei giorni scorsi, hanno confermato il corretto comportamento strutturale di entrambe le opere, in linea con le previsioni progettuali.
I due cavalcavia hanno una struttura a due campate continue, con impalcati in acciaio e calcestruzzo. Le prove hanno permesso di verificare la risposta delle strutture alle sollecitazioni previste in fase progettuale, attraverso specifiche misurazioni e il monitoraggio del comportamento degli impalcati sottoposti a carico.
Le verifiche sono state svolte direttamente dai tecnici Anas della Struttura Territoriale Sicilia, con personale specializzato e strumentazioni dedicate. Le attività rientrano nel programma di controlli previsto per la realizzazione del nuovo itinerario Ragusa-Catania e rappresentano, secondo Anas, un ulteriore avanzamento nel percorso di completamento dell’opera.
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