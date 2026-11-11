Raddoppio Ragusa-Catania: previste chiusure per prove di carico e demolizione viadotto

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Tre notti di chiusura, e una quarta possibile, sulla statale 514 «di Chiaramonte». Dal 12 al 15 novembre l’Anas interdirà al traffico il tratto tra gli svincoli di Sciri e Dicchiara, dal chilometro 18,600 al 26,900, per consentire alcune lavorazioni del lotto 2 del nuovo itinerario Ragusa-Catania: la demolizione di un cavalcavia esistente e le prove di carico su due opere di nuova realizzazione.

Gli interventi riguardano il cavalcavia esistente al chilometro 22+400, da demolire, e i cavalcavia CV04 (chilometro 21+020) e CV05 (chilometro 22+410), sui quali si eseguiranno le prove di carico, fasi operative importanti nel programma di realizzazione del nuovo collegamento.

Gli orari delle chiusure

dalle 16 di giovedì 12 novembre alle 10 di venerdì 13 novembre: chiusura per le prove di carico sul cavalcavia CV05;

dalle 16 di venerdì 13 novembre alle 10 di sabato 14 novembre: chiusura per la demolizione del cavalcavia esistente n. 9 e, contemporaneamente, le prove di carico sul CV04;

se le lavorazioni o eventuali imprevisti tecnici lo renderanno necessario, le limitazioni potranno essere prorogate dalle 16 di sabato 14 novembre alle 10 di domenica 15 novembre.

La deviazione

Durante le chiusure il traffico proveniente da Ragusa e diretto a Catania sarà deviato allo svincolo di Dicchiara, lungo la strada comunale di contrada Dicchiara e la provinciale 38/III, fino alla reimmissione sulla statale 514 attraverso lo svincolo di Sciri.

Lungo i tratti interessati saranno predisposte segnalazioni temporanee e sarà presente personale incaricato del presidio e della gestione della viabilità alternativa. L’Anas raccomanda agli automobilisti di rispettare la segnaletica, di guidare con prudenza vicino alle aree di cantiere e di programmare per tempo gli spostamenti.

Il nuovo itinerario Ragusa-Catania, ricorda la società, è un’opera di rilevanza strategica per la mobilità della Sicilia sudorientale, pensata per migliorare sicurezza, accessibilità del territorio ed efficienza dei collegamenti.

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