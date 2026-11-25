Ragusa, la Cgil lancia «Salvati»: il 1522 nei manifesti e in tutte le sue sedi

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Un volto di donna, il profilo circondato da mani rosse, e una parola sola: «Salvati». È il manifesto con cui la Cgil di Ragusa, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha avviato una campagna per far conoscere il 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking. Dopo le affissioni stradali, questa mattina i pannelli della campagna sono comparsi anche nelle sale d’attesa di tutte le sedi della Camera del Lavoro in provincia di Ragusa.

Il messaggio completo è «Salvati. Non aspettare che sia troppo tardi». Le mani rosse che circondano il volto richiamano la pressione e il controllo che possono accompagnare la violenza; accanto all’immagine, l’invito «Chiama il 1522» indica a chi rivolgersi. Sul manifesto c’è anche un codice QR che porta direttamente alla chat del servizio.

Riconoscere la violenza, anche quando non lascia lividi

Con l’iniziativa il sindacato punta ad aiutare a riconoscere la violenza anche nelle forme meno evidenti: minacce, umiliazioni, isolamento, controllo del denaro. Far circolare i riferimenti dei servizi di sostegno, spiega la Cgil, fa parte di un impegno che riguarda anche i luoghi di lavoro, dove il sindacato ha il compito di contrastare molestie e discriminazioni e di promuovere l’autonomia economica delle donne.

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Reddito di Libertà, congedo e NASpI: la guida dell’Inca

Alla campagna sul 1522 si affianca una guida informativa realizzata dalla Cgil con il suo patronato, l’Inca Cgil. Illustra le misure a disposizione delle donne vittime di violenza: il Reddito di Libertà, un contributo economico che sostiene l’autonomia personale e abitativa, e il congedo per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione. La guida ricorda inoltre la possibilità di accedere alla NASpI in caso di dimissioni per giusta causa legate a violenza di genere o stalking, quando ci sono i requisiti previsti. Nelle sedi dell’Inca Cgil è possibile farsi aiutare a verificare i requisiti e a presentare le domande.

«Una donna può chiedere ascolto anche quando ha un dubbio o cerca un consiglio. La responsabilità della violenza è sempre di chi la esercita», dice Giuseppe Roccuzzo, segretario generale della Cgil di Ragusa. «Con questa campagna vogliamo far sapere a chi vive una situazione di violenza o di stalking che può contare su un servizio specializzato. Come sindacato, il nostro impegno continua ogni giorno nei luoghi di lavoro, dove prevenire e contrastare le molestie e le discriminazioni significa tutelare la libertà e la dignità delle donne».

Il 1522 è un servizio pubblico e gratuito, attivo 24 ore su 24, con operatrici specializzate: si può contattare per telefono o via chat. Tutte le iniziative in programma oggi sono nel nostro calendario del 25 novembre in provincia di Ragusa; sul fronte sindacale, la Cgil iblea si è occupata di recente anche dei sostegni alle famiglie che perdono un genitore.

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