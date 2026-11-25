Violenza sulle donne, il 25 novembre ibleo tra la marcia di Scicli, gli eventi di Comiso, Modica e Ragusa

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Silenzi che pesano più delle parole. Quelli di chi subisce violenza e ha paura di chiedere aiuto, quelli di chi intuisce che qualcosa non va ma preferisce non intervenire, quelli che accompagnano storie di sopraffazione consumate spesso tra le mura domestiche. È soprattutto contro questi silenzi che il Ragusano si è mobilitato in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Lo ha fatto in modi diversi: con una marcia rumorosa per le strade di Scicli, una panchina rossa dedicata a una vittima di femminicidio a Comiso, attraverso il teatro, la musica, i libri e il coinvolgimento delle nuove generazioni. Linguaggi differenti per affrontare una questione che riguarda l’intera società, uomini e donne, senza distinzioni di età.

Scicli, fare rumore per rompere il silenzio

Fischietti, pentole, coperchi, tamburi, campanacci e mazzi di chiavi. A Scicli i partecipanti hanno scelto di fare rumore, trasformando gli oggetti della quotidianità in strumenti di protesta.

La marcia contro la violenza sulle donne ha attraversato le strade della città per raggiungere piazza Busacca.

L’iniziativa è nata da un percorso di confronto tra diverse realtà associative del territorio. Fare rumore, in questo caso, ha un significato preciso: contrastare quella cultura del silenzio che troppo spesso circonda le storie di violenza. Perché la violenza sulle donne non è una questione privata, da risolvere all’interno di una famiglia o di una coppia. È una responsabilità collettiva, che chiama in causa anche chi sta intorno.

A Comiso una panchina rossa per Rosalba Dell’Albani

A Comiso, invece, il 25 novembre ha avuto anche il volto e il nome di una donna che non c’è più: Rosalba Dell’Albani, uccisa il 4 marzo del 2023 a Giarratana.

In piazza delle Erbe è stata inaugurata una panchina rossa a lei dedicata, su iniziativa della sezione comisana dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dei Comuni di Comiso e Giarratana.

Una cerimonia pensata per coinvolgere familiari, istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, centri antiviolenza e studenti delle scuole locali.

La panchina dedicata a Rosalba Dell’Albani resterà in uno dei luoghi più significativi del centro storico comisano, alle spalle del municipio, accanto agli spazi della cultura cittadina.

Una panchina non può fermare la violenza, naturalmente. Ma può contribuire a impedirci di dimenticare. E soprattutto ricorda che dietro la parola femminicidio ci sono persone, famiglie, affetti, progetti e vite spezzate.

Donne ribelli, donne libere: al Teatro Naselli il valore della libertà

Sempre a Comiso, la riflessione si è spostata al Teatro Naselli con l’iniziativa «Donne ribelli, donne libere», promossa dall’assessorato comunale alle Pari Opportunità insieme al Gruppo D Più – Centro Donna Antiviolenza, alla Pro Loco e a LaBartè, con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto superiore Carducci e della Consulta studentesca.

L’appuntamento, presentato da Lella Lombardo, ha proposto letture dedicate alle donne che hanno lasciato un segno nella storia di Comiso, momenti musicali e performance del Liceo Musicale Carducci e un flash mob degli studenti dell’Istituto De Amicis – Comiso Centrale.

«Essere ribelli, a volte, significa semplicemente avere il coraggio di scegliere, di esprimersi e di essere se stesse», aveva sottolineato il sindaco Maria Rita Schembari presentando l’iniziativa.

E forse proprio la parola ribelli merita una riflessione. Perché in una società realmente libera una donna non dovrebbe essere considerata ribelle soltanto perché decide autonomamente della propria vita, del proprio lavoro, delle proprie relazioni o del proprio corpo.

La libertà non dovrebbe richiedere coraggio. Dovrebbe essere una condizione naturale, riconosciuta a tutti.

Ragusa, lo spazio negato e quello conquistato

A Ragusa il tema della libertà femminile è stato affrontato anche attraverso la cultura e la letteratura. La libreria Flaccavento ha ospitato l’incontro «Spazio negato, spazio conquistato. Il vuoto del femminicidio, la forza delle donne», nell’ambito delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale e dalla Consulta Femminile, con la casa editrice Settenove e la rete dei Rifugi.

Al centro dell’appuntamento le esperienze delle donne insignite del riconoscimento «Donne che creano Spazio» nelle edizioni 2025 e 2026. Ai partecipanti è stato chiesto di affidare a un cartoncino rosso un proprio pensiero, destinato allo scaffale dei Rifugi all’interno della libreria.

Una riflessione sul diritto delle donne a occupare il proprio spazio nella società, a esprimersi, a costruire percorsi professionali e personali senza condizionamenti, discriminazioni o paura.

In serata anche la facciata di Palazzo dell’Aquila si è illuminata di rosso, nell’ambito del programma di iniziative contro la violenza di genere che a Ragusa proseguirà fino al 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani.

A Modica iniziativa per la particolare giornata tra cui l’illuminazione della facciata Teatro Garibaldi. Facciate illuminate anche per alcune caserme della provincia iblea.

Il 25 novembre finisce, la violenza no

Marce, panchine rosse, incontri, spettacoli, libri. Tutto serve se contribuisce a cambiare una cultura nella quale ancora troppo spesso il possesso viene confuso con l’amore, la gelosia con l’affetto, il controllo con la protezione.

La violenza non comincia necessariamente con uno schiaffo. Può iniziare con una limitazione della libertà, con il controllo del telefono, con l’isolamento dagli amici, con la svalutazione continua, con la dipendenza economica imposta.

Ecco perché è fondamentale il lavoro quotidiano dei centri antiviolenza, delle associazioni, delle scuole, delle istituzioni e degli operatori sanitari. Anche l’Asp di Ragusa ha aderito alla giornata attraverso consulenze, incontri e servizi dedicati negli ospedali e nei consultori del territorio.

Per chi subisce violenza o stalking è sempre disponibile il 1522, numero nazionale gratuito, attivo 24 ore su 24, raggiungibile anche attraverso la chat del sito www.1522.eu.

Domani le luminarie rosse si spegneranno, le pentole torneranno nelle cucine, le piazze riprenderanno la loro quotidianità. La vera sfida del 25 novembre è fare in modo che non si spenga anche l’attenzione. Perché il diritto di una donna a vivere libera e senza paura non può avere una scadenza sul calendario.

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