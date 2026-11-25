Sicilia Express torna a Natale: quattro corse per gli studenti fuori sede

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Torna anche per le festività natalizie 2026 il Sicilia Express sul quale punta la Regione per rendere meno pesante l’onere del viaggio da e per l’isola. Il servizio è dedicato agli studenti ed è aperto anche ai docenti ed al personale Ata. I fuori sede potranno usufruire di quattro “corse” a costi calmierati.

Le date disposte nel programma sono quelle del 19 e del 27 dicembre con partenza da Torino Porta Nuova e da Milano Porta Garibaldi mentre i viaggi di ritorno sono programmati per il 5 e il 9 gennaio 2027 con partenza da Palermo Centrale, Catania Centrale e Siracusa. Si viaggerà in orario notturno e sono previste, lungo il percorso, fermate a Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Villa San Giovanni. Quella di quest’anno è la stessa formula degli anni passati.

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Non c’è, al momento, comunicazione sul giorno di apertura delle prenotazioni né il costo dei biglietti per l’edizione 2026. Negli anni precedenti le tariffe promozionali partivano da 29,90 euro per un posto a sedere in scompartimento da sei posti o in cuccetta. Anche se al momento non c’è certezza, il prezzo dovrebbe essere mantenuto sulla stessa cifra dello scorso anno.

Previsti momenti di intrattenimento per i viaggiatori e la consegna di un “welcome kit” contenente una sacca riutilizzabile personalizzata, una maglietta personalizzata, gadget/souvenir identitario, cartolina narrativa ed almeno un prodotto della tradizione agroalimentare siciliana. I momenti di animazione vedranno invece protagonisti attori, comici, cantanti e DJ di origine siciliana; ci saranno anche i “Salotti Culturali Itineranti” con reading, racconti storici e letterari, set musicali dal vivo ed il supporto di associazioni culturali. Prevista un’area lounge e presidi di accoglienza nelle stazioni di Torino Porta Nuova, Milano Porta Garibaldi, Palermo Centrale e Catania Centrale.

L’Assessorato regionale alle Infrastrutture ha pubblicato gli avvisi per l’affidamento del servizio. Il primo riguarda il trasporto interregionale, svolto negli anni passati da Trenitalia, e parte da una base d’asta di 306mila 900 euro Iva inclusa; il secondo appalto riguarda invece il pacchetto collegato alla comunicazione, alla promozione culturale e territoriale, all’intrattenimento e all’accoglienza, con una base d’asta di 109mila 800 euro Iva inclusa.

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