Cioccolato di Modica, l’appello: basta divisioni, proposto soggetto unico guidato dal Comune

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Un unico soggetto per il cioccolato di Modica, con il Comune a fare da regista. È la proposta lanciata oggi da Forza Italia Modica dopo settimane di tensioni nel comparto sull’organizzazione delle manifestazioni dedicate al prodotto simbolo della città. L’idea è riunire in una sola realtà la competenza degli operatori del settore e la forza del marchio Igp, sotto un coordinamento affidato all’ente locale.

Il punto di partenza è una constatazione: le fratture di queste settimane, secondo il partito, rischiano di indebolire un settore strategico per l’immagine e l’economia di Modica. Da qui l’invito a mettere da parte «gli eccessivi personalismi e le contrapposizioni sterili che, da una parte e dall’altra, stanno rallentando un percorso virtuoso».

Il Comune garante, le feste aperte a tutta la filiera

Nel modello proposto il Comune non dovrebbe limitarsi a supervisionare, ma diventare «attore protagonista e garante di un percorso condiviso». L’obiettivo è fare di ogni manifestazione di rilievo un «evento di sistema», capace di accogliere l’intera filiera produttiva ed evitare esclusioni che, si legge nella nota, limiterebbero l’offerta turistica e commerciale della città.

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Un autunno di strappi

L’appello non nomina nessuno, ma il contesto è noto. Il nome della festa, ChocoModica, è un marchio registrato da un’azienda privata, la Dolci Peluso srl del presidente del Consorzio di tutela Salvatore Peluso, e il Comune ne ha chiesto la cessione. Il Consorzio ha autorizzato l’uso del nome con l’aggiunta «Natale» per non perdere i fondi regionali, prendendo però le distanze dall’evento. Oggi Eurochocolate ha offerto al Comune il marchio ChocoModica per un euro, per la parte che riguarda gli eventi.

Intanto a Perugia, alla stessa Eurochocolate, il cioccolato modicano si è presentato con lo stand del movimento «In Arte il Cacao», sostenuto con 3mila euro dalla Provincia. Segno che le strade, oggi, sono più d’una.

Forza Italia, con la firma di Giorgio Aprile, si dice pronta a favorire un tavolo di confronto per passare «dalle divisioni a un progetto unitario». L’unità con una regia istituzionale chiara, conclude la nota, è «l’unico ingrediente» che può garantire al Cioccolato di Modica il prestigio che merita.

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