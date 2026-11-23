Pro Ragusa bloccato due ore nel pullman a Cassibile: 11 Daspo ai tifosi

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Undici Daspo dopo i disordini avvenuti al termine della partita tra Cassibile e Pro Ragusa. La Polizia di Stato ha notificato i provvedimenti ad altrettanti supporter della formazione siracusana che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero impedito per circa due ore al pullman della squadra ragusana di lasciare l’impianto sportivo.

L’episodio risale alla gara del campionato di Promozione, girone D, disputata domenica 15 novembre e vinta dal Pro Ragusa per 2-1. RagusaOggi aveva già raccontato il successo esterno dei ragusani, che grazie a quella vittoria erano saliti a quota 13 punti in classifica.

La tensione sarebbe esplosa al termine dell’incontro. Secondo la ricostruzione della Polizia, alcuni tifosi del Cassibile, intenzionati a contestare la squadra ospite, avrebbero impedito al pullman del Pro Ragusa di allontanarsi dallo stadio per circa due ore.

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La situazione ha reso necessario l’intervento di personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri, richiamato anche da altri servizi di controllo del territorio. Solo dopo che i tifosi sono stati allontanati e la situazione è tornata alla calma, il mezzo con la squadra ragusana ha potuto lasciare l’impianto.

Sui fatti ha lavorato la Digos di Siracusa, che ha individuato e identificato i supporter ritenuti coinvolti, segnalandoli alla Divisione Anticrimine della Questura. Da qui sono scattati gli undici provvedimenti di Daspo.

Per dieci tifosi il divieto di accesso agli impianti sportivi avrà una durata compresa tra uno e due anni. Più pesante il provvedimento nei confronti di un altro supporter, al quale è stato imposto un Daspo di cinque anni con obbligo di firma, in relazione a condotte considerate più gravi.

Una coda decisamente amara per una partita che, sul campo, aveva regalato al Pro Ragusa una preziosa vittoria esterna. A distanza di una settimana dall’incontro, l’attività investigativa ha dunque portato ai provvedimenti nei confronti degli undici tifosi individuati.

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