Calcio Promozione, l’analisi del lunedì: frena il Santa Croce Soccer: vincono Comiso, Frigintini e Pro Ragusa

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Una domenica piena di sorprese nel campionato di Promozione, girone D siciliano. Risultati positivi per squadre che finora hanno faticato non poco e una classifica che, dopo dieci giornate, regala qualche certezza e ancora mille interrogativi.

La prima certezza si chiama Santa Croce Soccer: continua il suo cammino incontrastato in campionato, ma il suo ruolino di marcia di sette vittorie consecutive si è fermato. Sabato ha pareggiato sul campo dell’Atletico che in classifica si trova al quarto posto, alle spalle del Santa Croce, ma anche di Serradifalco e Noto (altra favorita del girone).

Con un terzo delle partite già disputate, appare evidente che la promozione sarà un affare privato tra queste quattro formazioni: Santa Croce, Serradifalco, Noto e Atletico Megara.

Nella decima giornata spicca il successo del Comiso che, all’esordio nel campionato di Promozione, ha sofferto non poco, anche perché costretto, per alcuni problemi burocratici, a giocare allo stadio di Ragusa. I tifosi non hanno ancora potuto vedere la squadra al Comunale “Peppe Borgese” ma seguono la squadra a Ragusa.

Domenica il Comiso (nella foto di copertina) ha superato per 1-0 la Sommatinese, ultima in classifica, e ha fatto un passo avanti per cercare di conquistare la salvezza. Con 11 punti e una buona decima posizione, il Comiso può continuare a guardare con un pizzico di fiducia al futuro.

Ottimo il successo esterno del Frigintini: la squadra della frazione aveva iniziato tra mille difficoltà, ma ora ha invertito la rotta e i risultati stanno arrivando. Ha sconfitto il Sant’Anna di Enna, altra squadra in risalita.

Anche il Pro Ragusa ha avuto una giornata positiva, andando a vincere sul campo del Cassibile. Il Pro Ragusa migliora la propria classifica: ora è settimo, con 13 punti.

Unico risultato negativo per le squadre iblee quello del Ragusa Boys, sconfitto in casa dal Real Gela, che lo raggiunge a quota 10. Le due squadre si trovano appaiate all’undicesimo posto.

Buona, ad oggi, la situazione di classifica delle squadre iblee: fa eccezione il Frigintini, ancora penultima, ma che, con il successo di ieri è uscito fuori dalle secche e ha fatto un deciso passo avanti.

Il campionato di Promozione, nonostante sia considerato un campionato minore, quest’anno presenta un lotto di squadre di sicuro valore e le squadre iblee, cinque in tutto, fanno sentire il loro peso.

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