Cammarata, tifoso di 63 anni muore sugli spalti: sospesa Kamarat-Akragas

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Una partita di calcio trasformata in pochi minuti in una tragedia. Un tifoso del Kamarat di 63 anni è morto sugli spalti dello stadio Salaci di Cammarata durante la gara di Eccellenza tra Kamarat e Akragas, disputata oggi, domenica 15 novembre.

L’uomo, identificato dalla stampa locale come Domenico Sciacchitano, avrebbe compiuto 63 anni domani. Era un abituale sostenitore della squadra di casa e si trovava allo stadio per assistere al derby quando è stato colto da un improvviso malore.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul terreno di gioco è atterrato anche un elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Per il tifoso non c’è stato nulla da fare.

La partita fermata a sette minuti dalla fine

Il dramma si è consumato quando mancavano circa sette minuti al termine dell’incontro.

La gara era ferma sullo 0-0 e l’Akragas aveva anche colpito una traversa. Quando dagli spalti è arrivata la notizia del grave malore, l’arbitro ha interrotto il gioco all’83° minuto. Poco dopo è arrivato il triplice fischio, con la partita definitivamente sospesa.

Secondo quanto riportato dalle prime cronache locali, l’incontro dovrà essere completato a partire proprio dal minuto in cui è stato interrotto, ma la decisione formale spetterà agli organi sportivi competenti.

Il cordoglio del Kamarat

La società Kamarat ha affidato ai propri canali ufficiali un messaggio di dolore.

Il club ha ricordato Domenico come un tifoso legato da sempre alla squadra e alla comunità di Cammarata, sottolineando che avrebbe festeggiato il compleanno il giorno successivo. La società ha quindi annunciato la sospensione delle proprie comunicazioni social in segno di lutto.

La tragedia ha segnato profondamente una giornata che avrebbe dovuto essere soltanto di sport e che invece si è trasformata in un momento di dolore collettivo per Cammarata, per il Kamarat e per tutto l’ambiente calcistico agrigentino.

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