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Il Frigintini espugna Calascibetta: Drago e Lo Magno piegano il S. Anna Enna
15 Nov 2026 20:34
Primo successo lontano dal «Pietro Scollo» per il Frigintini. Nella decima giornata del girone D di Promozione la squadra di Ciccio Di Rosa espugna il campo comunale di Calascibetta, sede del S. Anna Enna, e vince 2-1 con un gol per tempo: rigore di Drago in avvio, rete decisiva di Lo Magno nella ripresa. Tre punti che lasciano l’ultimo posto alla Sommatinese.
La cronaca. I rossoblu della frazione modicana, oggi in maglia bianca, partono forte e dopo appena due minuti passano in vantaggio. Noukri ruba palla in area a un difensore di casa che lo atterra: l’arbitro indica il dischetto e Simone Drago, dagli undici metri, spiazza Sienko. Il S. Anna Enna prova a reagire alzando il ritmo, ma gli ospiti restano ordinati e pungono in ripartenza, e il punteggio non cambia fino all’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa pareggiano: al 2′ della ripresa Costanzo trova lo spazio per la conclusione che batte Orazio Vicari, schierato in porta al posto di Lorenzo Caruso. Il Frigintini non si scompone, si difende con ordine e aspetta il momento giusto, che arriva al 18′: Diego Lo Magno, al secondo gol consecutivo, salta l’uomo sulla destra, entra in area, si porta la palla sul sinistro e infila il tiro sotto la traversa.
Nel finale il S. Anna Enna attacca con tutti gli uomini, ma gli ospiti tengono il campo e non rinunciano a ripartire, creando un paio di occasioni che la difesa di casa sventa solo all’ultimo. Al triplice fischio festa per i modicani.
Le parole del direttore generale. Soddisfatto il direttore generale Salvatore Colombo, che fa i complimenti alla squadra per aver lottato «con il coltello tra i denti» per tutto l’arco della gara. Secondo il dirigente nessuno si è risparmiato, né in fase difensiva né in attacco: vincere a Calascibetta non era semplice contro una squadra fisicamente e agonisticamente valida, ma i ragazzi hanno saputo difendere e ripartire. La vittoria è meritata, aggiunge, anche se qualche occasione per il terzo gol non è mancata, e arriva grazie alla bella rete di Lo Magno, tornato a fare ciò che sa fare meglio. Colombo sottolinea che a raccogliere quanto seminato in settimana è stato tutto il gruppo, anche chi non ha giocato, e che il cammino verso gli obiettivi stagionali resta lungo e difficile, ma la strada intrapresa è quella giusta.
IL TABELLINO
S. Anna Enna-Frigintini Calcio 1-2
Marcatori: 2′ pt Drago (rigore), 2′ st Costanzo, 18′ st Lo Magno.
S. Anna Enna: Sienko, Patrinicola, Maesano, Losada, Bangoura, Palermo, Camara, Fontanazza, Costanzo, Jatta, Zongo. A disposizione: Latragna, Frazzetto, Cimino, Ragoy, Ficara, Napoli, Leonardi, Russo. Allenatore: Mario Folisi.
Frigintini Calcio: Vicari, Mallia, Amato, Concolino, Arrabito, Cicero, Lo Magno (41′ st Sortino), Vitale (5′ st Gazzè), Drago (44′ st Modica), Noukri, Macauda (30′ st Ragusa). A disposizione: Caruso, Assenza, Cavallo. Allenatore: Ciccio Di Rosa.
Arbitro: Eduard Costantin Nalbantu di Siracusa. Assistenti: Salvatore Cucuzzella di Ragusa e Pierluigi Fazzi di Enna.
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