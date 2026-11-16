Vittoria, pari a Melilli e attacco in emergenza: si ferma anche Tassi

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Nel campionato di Eccellenza c’è un protagonista su tutti. Si chiama “giustizia sportiva”.

La mazzata di 20 punti di penalizzazione per il Messina, decisa dal Tribunale federale nazionale, ha relegato il Messina nelle ultime posizioni, dapprima a meno tre; poi, dopo alcuni successi consecutivi, il Messina è riuscito a risalire la china. Ieri ha vinto per 5-0 contro la Jonica, confermando di essere, a tutti gli effetti, la squadra da battere nel girone B del campionato di Eccellenza siciliana.

La sanzione per il Messina è stata decisa per le irregolarità nei tesseramenti, sottoscritti dal presidente durante il periodo di inibizione: un’irregolarità che costerà cara alla società giallorossa, che però ha già presentato ricorso alla Corte federale d’Appello. Per cui ancora per qualche settimana le sorti del campionato di Eccellenza saranno collegate a provvedimenti di giustizia sportiva e non solo ai risultati del campo.

Se dovessimo guardare solo ai risultati del campo, il Messina sarebbe primo in classifica con 26 punti. Invece di punti effettivi ne ha solo sei e ovviamente si trova nelle ultime posizioni.

Le battistrada sono Acireale e Niscemi, con 22 punti, segue il Mazzarrone con 18. Il Mazzarrone non è più una sorpresa, ma una bella realtà del campionato di Eccellenza.

In questo campionato il Vittoria non ha obiettivi di primato, com’era accaduto lo scorso anno, ma punta a costruire una squadra che nel tempo, a partire dal prossimo anno, possa lottare per obiettivi di primato.

Il Vittoria è una squadra ancora da costruire. Ha cambiato molto in estate, ha cambiato molto anche nelle ultime settimane. Il nuovo allenatore Angelo Galfano ha bisogno di tempo per costruire un amalgama e dare un assetto alla squadra. Che continua a giocare bene, a creare occasioni da gol, ma a concretizzarle poco. Ieri, nella gara esterna contro il Melilli, avrebbe meritato il vantaggio, soprattutto nel primo tempo, invece è stata costretta a inseguire, perché sono passati per primi in vantaggio i neroverdi, e ha segnato il gol del pareggio con Awuah, il difensore goleador che indossa la maglia numero 6 del Vittoria e che è andato in gol per la seconda volta consecutiva, sempre con un gol realizzato nel finale che evita alla sua squadra una sconfitta.

Sì, perché il Vittoria, nonostante abbia costruito tanto gioco, ha rischiato di perdere, perché è stato il Melilli a passare per primo in vantaggio con Leonardi al 60’. Proprio com’era accaduto nella domenica precedente contro l’Atletico Catania/Viagrande.

E il problema del reparto avanzato viene accresciuto dalle contingenze del momento. Romero Peralta è andato via, Perez è stato squalificato per quattro giornate e starà fuori ancora per tre turni. Rientrerà solo alla penultima del girone di andata, il 13 dicembre, nel quasi derby contro il Mazzarrone. Nel frattempo, ieri si è infortunato anche Tassi, sostituito da Kwaczreliszwili. Si dovranno verificare le sue condizioni. Il Vittoria ha un’infermeria piena: Francofonte e Cannino sono infortunati, il giovane portiere Malandrino è reduce da un problema di salute e ieri è rimasto in panca. Al suo posto ha giocato l’ottimo Busà.

Domenica arriva la Nebros. Il Vittoria sa di avere davanti una grande squadra. Ma giocherà per vincere.

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