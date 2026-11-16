Ragusa, prima vittoria e la carica di Grigorio. Il Modica crolla a Vibo Valentia

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Una sconfitta e una mazzata per il Modica, un successo pieno e meritato, il primo in campionato, per il Ragusa.

È questa la sintesi delle performance sportive delle squadre iblee nel campionato di serie D, girone I.

Il Ragusa ha giocato una buona gara, il nuovo allenatore Marco Coppa ha messo in campo una formazione che ricalca quella delle ultime partite, dando poche indicazioni e cercando di infondere fiducia nella squadra, ma soprattutto consapevolezza che il nuovo corso potrebbe portare risultati positivi.

Il Ragusa, pur se ultimo in classifica, può farcela e lo ha dimostrato vincendo contro il CastrumFavara, un avversario diretto nella lotta per non retrocedere. Partita equilibrata, senza grandi sussulti, quella giocata allo stadio “Aldo Campo”. Il cambio in panchina porta bene agli iblei. Il gol che vale i primi tre punti del campionato è stato segnato da Golfo al 75’ su calcio di rigore. Un buon viatico per la squadra e soprattutto per la nuova dirigenza, che già da oggi è al lavoro per rafforzare la squadra e cercare i tasselli giusti per ogni reparto, per dare solidità all’undici in campo.

La nuova direttrice generale, Francesca Grigorio, commenta il risultato: «È stato un bell’esordio anche per la nuova dirigenza. La squadra è entrata in campo con gli stessi giocatori di sempre. Qualcuno aveva già lasciato il Ragusa, pertanto ci siamo ritrovati a corto di giocatori. L’allenatore ha potuto cambiare ben poco, anzi nulla da un punto di vista tattico. Ma ha fatto un ottimo lavoro sotto il profilo mentale. I giocatori risentivano del peso delle sconfitte e sono apparsi bloccati, restii a fare anche le giocate semplici. Il nostro mister li ha incoraggiati a fare quello che già sapevano, mettendoci caparbietà e lottando su tutti i palloni con coraggio. Ha chiesto di cercare la vittoria a tutti i costi e soprattutto di regalarsi un loro momento».

Come dire: con la squadra che avevamo abbiamo dato il massimo e mostrato le nostre potenzialità che ha vissuto finora tra grandi difficoltà. I giocatori hanno fatto la loro parte, salutando l’avvento del nuovo corso. Ora i dirigenti faranno il possibile per costruire una squadra ancor più competitiva. «La vittoria – continua Grigorio – è del mister e dei giocatori! L’hanno cercata, l’hanno voluta e ci sono riusciti. Noi già da oggi siamo all’opera per risolvere, gestire e lavorare per il Ragusa. Stamattina noi dirigenti ci siamo coordinati per organizzare tutto il lavoro da fare. Domani saremo operativi a Ragusa!».

Il Modica è stato sconfitto al “Luigi Razza” dalla Vibonese per 4-0: i rossoblù calabresi hanno imposto il loro gioco e vinto con merito. Per il Modica, in netta risalita dopo un avvio stentato, una battuta d’arresto che non pregiudica il buon lavoro recente della squadra, anche se la nota dolens del Modica è purtroppo la discontinuità.

Il prossimo turno regalerà un inedito e originale doppio scontro tra le province di Ragusa e Siracusa. Il Modica ospiterà il Calcio Avola 1949, riproponendo uno scontro diretto già vissuto nel campionato precedente, quando entrambe le squadre militavano in Eccellenza. Ora, nel campionato di serie D, il Modica ha qualche difficoltà, l’Avola viaggia con buoni risultati. Lo scontro diretto sarà tutto da vedere.

Il Ragusa giocherà al De Simone di Siracusa. Gli aretusei, anche se lontani dagli standard dei tempi migliori, sono comunque una formazione robusta, che in casa concede poco o nulla. Il Ragusa avrà una settimana di tempo per assimilare gli schemi e i suggerimenti del nuovo tecnico e non si esclude l’innesto di qualche buon giocatore, anche se la dirigenza non ha fretta e vuole fare tutto con i tempi e i modi giusti.

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