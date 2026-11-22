Calcio ibleo, Ragusa e Modica ko. Il Santa Croce Soccer vince il derby e resta primo

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Domenica senza sorrisi per il calcio ibleo in Serie D: il Ragusa cade di misura a Siracusa, il Modica crolla in casa contro l’Avola. Il Vittoria strappa un pari al Nebros in Eccellenza, mentre in Promozione il Santa Croce Soccer vince il derby con il Ragusa Boys e resta solo in vetta. In Prima categoria il Pozzallo cala il poker.

Serie D girone I: Ragusa e Modica a mani vuote

Il Ragusa esce sconfitto dal campo del Siracusa: decide un gol di S. Milazzo al 40′ del primo tempo, 1-0. Dopo la prima vittoria della settimana scorsa, gli azzurri restano fermi a 6 punti, al diciassettesimo posto, appaiati all’Enna in fondo alla classifica.

Pomeriggio da dimenticare anche per il Modica, battuto 3-1 in casa dall’Avola. Gli ospiti passano con Langella al 15′ del primo tempo, Reinero firma il pareggio al 36′, poi Galesio e Montagno ribaltano il risultato. I rossoblù restano a 13 punti, tredicesimi; l’Avola sale al quarto posto con 23.

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Eccellenza girone B: il Vittoria rimonta il Nebros

Il Vittoria va sotto al 18′ del primo tempo con il gol di Pontini, poi rimette in parità la sfida con il Nebros grazie a D’Amico al 34′. Finisce 1-1: per i biancorossi è l’ottavo pareggio in undici partite, 11 punti e undicesimo posto. Il Nebros, quinto, sale a 17.

Promozione girone D, 11ª giornata: il derby è del Santa Croce Soccer

Il Santa Croce Soccer vince 1-0 il derby con il Ragusa Boys, attesa con otto under in campo, e resta capolista con 29 punti, uno in più del Serradifalco. Il Ragusa Boys è quattordicesimo con 10 punti. Colpo esterno del Frigintini, 2-1 sul campo del Canicattini: undici punti in classifica. Sconfitta interna invece per il Casmenarum Comiso, 0-1 contro il Sant’Anna Enna, anch’esso a 11. La Pro Ragusa, nell’anticipo di sabato, si è arresa 1-2 al Noto e resta a 13 punti, all’ottavo posto.

Prima categoria girone F, 9ª giornata: poker del Pozzallo

Il Pozzallo travolge 4-0 il Carlentini e sale a 12 punti, settimo. Lo Scicli porta via uno 0-0 dal campo del Club Real Sicilia e resta quinto con 14 punti. Sabato si è fermata la Città di Santa Croce, battuta 2-1 dal Cus Catania: 6 punti in classifica.

Il prossimo turno

In Serie D domenica 29 novembre alle 14.30 il Ragusa ospita l’Enna, scontro diretto tra le due ultime, mentre il Modica va sul campo della Vigor Lamezia. In Eccellenza il Vittoria è atteso dalla Gymnica Scordia. In Promozione sabato 28 Ragusa Boys-Barrese; domenica 29 Serradifalco-Santa Croce Soccer, sfida tra le prime due, Frigintini-Real Gela, Qal’At-Pro Ragusa e Cassibile-Casmenarum Comiso. In Prima categoria sabato 28 Scicli-NBI Misterbianco; domenica 29 Atletico Catania-Pozzallo e Città di Santa Croce-Campanarazzu.

Risultati, classifiche e marcatori di tutto il calcio ibleo sono nella pagina di RagusaOggi: https://www.ragusaoggi.it/calcio-ibleo-risultati-classifiche/ (dati Tuttocampo.it).

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