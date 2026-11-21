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Frigintini a Canicattini con gli uomini contati: Di Rosa chiede continuità
21 Nov 2026 10:42
Tre punti in tasca, ma l’infermeria piena. Il Frigintini Calcio torna in trasferta domenica 22 novembre sul campo del Canicattini Calcio di Ronny Valerio, e ci arriva con qualche titolare fermo ai box e più di un atleta in condizioni fisiche precarie. Per la “Banda” di Ciccio Di Rosa è la seconda gara di fila lontano da Frigintini, dopo il successo di Calascibetta.
La settimana scorsa i rossoblu della frazione modicana hanno espugnato il campo del S. Anna Enna, conquistando i primi punti esterni della stagione. Il test con i “Canarini” siracusani si annuncia però più impegnativo, anche perché diverse assenze costringeranno il tecnico a ridisegnare la squadra.
Di Rosa: «Ci serve continuità»
Stefano Di Rosa, direttore dell’Area tecnica, rivendica il valore del successo in provincia di Enna: il S. Anna in casa aveva perso soltanto con il Serradifalco. Secondo il dirigente qualche punto fuori casa la squadra lo avrebbe meritato già nelle giornate precedenti, e il lavoro per Canicattini è cominciato da martedì. In panchina ci saranno molti juniores, ma l’obiettivo resta quello di giocare la propria partita. «L’idea è quella di dare continuità ai risultati», spiega Di Rosa, che si dice tranquillo dall’inizio del campionato e aspetta una domenica con la rosa al completo.
Arrabito: «Restare umili»
A suonare la carica è il difensore Raffaele Arrabito, giovane ma tra i più esperti della rosa e punto fermo della retroguardia. Anche a Canicattini, ammette, si giocherà in emergenza, ma chiunque scenderà in campo darà il massimo. «Vincere aiuta a vincere», osserva, avvertendo però che ogni partita in questo campionato è complicata: la squadra non era scarsa quando i punti mancavano e non è diventata un gruppo di fenomeni dopo la prima vittoria esterna.
Arbitro e orario
Canicattini Calcio-Frigintini Calcio sarà diretta da Sandro Antonio Arena di Catania, con gli assistenti Giacomo Venuti e Fabio Parisi di Messina. Calcio d’inizio alle 14.30. Il cammino delle iblee nel girone è raccontato nella nostra analisi del lunedì sulla Promozione.
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