Frigintini a Canicattini con gli uomini contati: Di Rosa chiede continuità

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Tre punti in tasca, ma l’infermeria piena. Il Frigintini Calcio torna in trasferta domenica 22 novembre sul campo del Canicattini Calcio di Ronny Valerio, e ci arriva con qualche titolare fermo ai box e più di un atleta in condizioni fisiche precarie. Per la “Banda” di Ciccio Di Rosa è la seconda gara di fila lontano da Frigintini, dopo il successo di Calascibetta.

La settimana scorsa i rossoblu della frazione modicana hanno espugnato il campo del S. Anna Enna, conquistando i primi punti esterni della stagione. Il test con i “Canarini” siracusani si annuncia però più impegnativo, anche perché diverse assenze costringeranno il tecnico a ridisegnare la squadra.

Di Rosa: «Ci serve continuità»

Stefano Di Rosa, direttore dell’Area tecnica, rivendica il valore del successo in provincia di Enna: il S. Anna in casa aveva perso soltanto con il Serradifalco. Secondo il dirigente qualche punto fuori casa la squadra lo avrebbe meritato già nelle giornate precedenti, e il lavoro per Canicattini è cominciato da martedì. In panchina ci saranno molti juniores, ma l’obiettivo resta quello di giocare la propria partita. «L’idea è quella di dare continuità ai risultati», spiega Di Rosa, che si dice tranquillo dall’inizio del campionato e aspetta una domenica con la rosa al completo.

Arrabito: «Restare umili»

A suonare la carica è il difensore Raffaele Arrabito, giovane ma tra i più esperti della rosa e punto fermo della retroguardia. Anche a Canicattini, ammette, si giocherà in emergenza, ma chiunque scenderà in campo darà il massimo. «Vincere aiuta a vincere», osserva, avvertendo però che ogni partita in questo campionato è complicata: la squadra non era scarsa quando i punti mancavano e non è diventata un gruppo di fenomeni dopo la prima vittoria esterna.

Arbitro e orario

Canicattini Calcio-Frigintini Calcio sarà diretta da Sandro Antonio Arena di Catania, con gli assistenti Giacomo Venuti e Fabio Parisi di Messina. Calcio d’inizio alle 14.30. Il cammino delle iblee nel girone è raccontato nella nostra analisi del lunedì sulla Promozione.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it