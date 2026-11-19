Ragusa calcio, la nuova dirigenza cerca rinforzi: «Solo giocatori di qualità»

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Il clima è sereno, di attesa e di sospensione. In pochi giorni, in casa del Ragusa calcio, è cambiato tutto.

Nuovi dirigenti, nuovo assetto societario, nuova guida tecnica. Restano al loro posto i giocatori, che domenica scorsa hanno offerto una prova caparbia e, con la guida del nuovo allenatore Marco Coppa in panchina, hanno ottenuto il primo successo in campionato contro il Castrum Favara.

In questa settimana i nuovi dirigenti sono al lavoro per rafforzare la squadra e cercare di darle un assetto che consenta di raggiungere l’obiettivo minimo: la salvezza.

Ripetere il miracolo dei play out

Lo scorso anno fu Gaetano Lucenti a guidare dalla panchina, quasi in splendida solitudine, un campionato difficilissimo, con una squadra costruita in ritardo e con mille limiti. Il successo nei play out contro il Messina resterà probabilmente un momento indimenticabile per tanti, un’emozione che tanti tifosi conservano ancora.

Ora, bisognerà cercare di ripetere il miracolo. Il nuovo direttore sportivo, Alessandra Veneziano, ha già contattato alcuni giocatori. Ma la nuova dirigenza non ha fretta. Vuole fare le cose per bene. Si valuterà con attenzione ogni nuovo tesseramento, ogni tassello in più da inserire nell’organico del Ragusa.

Grigorio: «Cerchiamo profili di qualità»

«Il direttore sportivo si sta muovendo per cercare di portare a Ragusa nuova linfa – spiega il direttore generale Francesca Grigorio – sono stati contattati diversi giocatori disponibili, cioè svincolati o comunque che abbiano rescisso con le rispettive società. Ma cerchiamo soprattutto profili di qualità in grado di dare quel quid in più per salvare la categoria».

Nessun passo avventato, quindi. Arriveranno a Ragusa solo i giocatori giusti e quelli che servono per completare e rafforzare l’organico. Qualche giocatore potrebbe arrivare prima del match contro il Siracusa, ma nessuno ha fretta. «Non ci sono novità – continua Grigorio – ma non escludo che all’ultimo momento potrebbe arrivare qualche giocatore ed essere già pronto per la partita contro il Siracusa».

Organigramma nuovo, logistica confermata

La società, attraverso i suoi canali social, ha reso noto tutto il nuovo organigramma. I ragusani oggi sanno chi sono i nuovi dirigenti e quale ruolo hanno. Per il resto, la società ha confermato, per ora, tutto l’assetto organizzativo (convitto, alloggi e sede di allenamento). Per i giocatori, dunque, non è cambiato nulla da un punto di vista della logistica, ma sono cambiati i riferimenti.

I giocatori hanno reagito bene al cambiamento ed emblematicamente domenica scorsa è arrivato il primo successo in campionato. Un buon viatico per riaccendere entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. L’organico non è definitivo: come detto, si prospettano già nuovi tesseramenti, qualche giocatore potrebbe andare via. Nella finestra di mercato di dicembre, il Ragusa potrebbe trovare i nuovi assetti e cercare un deciso cambio di passo nella seconda parte del campionato.

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