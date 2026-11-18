Tre giorni dopo il 4-0 di Vibo Valentia, il Modica si rialza dove nessuno se lo aspettava: in trasferta, in Coppa, dagli undici metri. La squadra della Contea pareggia 0-0 sul campo della Nuova Igea Virtus negli ottavi di finale della Coppa Italia Serie D e vince 5-3 la serie dei calci di rigore. Il Modica è tra le migliori otto della competizione.
Novanta minuti senza gol
Si è giocato mercoledì 18 novembre alle 18 allo stadio Carlo Stagno D’Alcontres-Barone di Barcellona Pozzo di Gotto, arbitro Navarino. L’avversario sorteggiato a fine ottobre è più avanti dei rossoblù nella classifica del girone I, ma il Modica gli ha tenuto testa fino al triplice fischio. Lo 0-0 ha mandato tutto alla lotteria dei rigori.
Cinque su cinque dal dischetto
Nella serie decisiva il Modica ha trasformato tutti e cinque i tiri. Determinante, secondo la cronaca di Radio RTM, il portiere modicano, protagonista con interventi che hanno spostato l’inerzia dalla parte degli ospiti. L’ultimo rigore porta la firma di Danijel Kljajic, che ha battuto il portiere avversario con un cucchiaio. Il migliore in campo, secondo i voti degli utenti di Tuttocampo, è stato Andrea Tripicchio.
Il nome di Kljajic, in questa Coppa, ritorna. Nei sedicesimi era stato lui a decidere la sfida con il Licata, con il gol all’ultimo respiro al Pietro Scollo che aveva aperto al Modica la strada verso Barcellona.
Dalla Coppa al campionato
La qualificazione arriva in un momento delicato. Domenica, a Vibo Valentia, la squadra era stata travolta dalla Vibonese. Il passaggio del turno non risolve i problemi del campionato, ma restituisce fiducia a un gruppo che, quando la partita si fa da dentro o fuori, ha dimostrato di saper reggere la pressione.
Ora ci sono i quarti di finale. Il Modica ci arriva con lo 0-0 più pesante della sua stagione e con cinque rigori su cinque.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.