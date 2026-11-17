Vittoria, stadio Gianni Cosimo: la Figc omologa i fari a Led, gare alle 15

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Nuova luce sullo stadio “Gianni Cosimo” di Vittoria. Il Football Club Vittoria ha ottenuto dalla Figc l’omologazione dell’impianto di illuminazione a Led: un passo avanti nel percorso di ammodernamento dell’impianto cittadino.

Il nuovo sistema, realizzato con moderni proiettori a Led sulle torri faro, garantisce un’intensità luminosa di 221 lux, valore adeguato agli standard richiesti per il campionato di Serie D. L’omologazione ha validità di quattro anni. La società ha sostenuto direttamente le spese per le verifiche tecniche e per il conseguimento dell’omologazione.

Il risultato consentirà al Vittoria di programmare le gare casalinghe alle 15. Proseguirà intanto il lavoro per ottenere le autorizzazioni necessarie a giocare alcune partite in notturna: servono ulteriori accorgimenti tecnici, tra cui l’adeguamento dell’illuminazione delle vie di fuga, e la società è già al lavoro con l’Amministrazione comunale.

Il club ringrazia l’Amministrazione comunale, la Regione Siciliana e il Libero Consorzio comunale di Ragusa per il contributo al percorso. Un riconoscimento particolare va all’onorevole Abbate, promotore dell’emendamento inserito nell’ultima finanziaria che ha reso disponibili le risorse attraverso il Libero Consorzio.

Tra i progetti in programma c’è anche un’ipotesi di manto in erba sintetica, che la società, in quanto gestore dello stadio, sta predisponendo per sottoporla all’Amministrazione comunale. Secondo il club, i costi di manutenzione dell’erba naturale sono molto elevati; il sintetico ridurrebbe le spese di gestione e darebbe a prima squadra e giovani un terreno utilizzabile con maggiore continuità durante la stagione.

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