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Santa Croce Soccer, otto under nella capolista: al Kennedy arriva il Ragusa Boys
21 Nov 2026 10:47
C’è una classifica che dice primo posto, e c’è una rosa che racconta qualcosa di più. Il Santa Croce Soccer, capolista del girone D di Promozione, si gode la vetta anche grazie a otto giovani under che stanno vivendo la stagione con la prima squadra.
Domenica 22 novembre i biancazzurri tornano in campo allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina per ospitare il Ragusa Boys, con l’obiettivo dichiarato di confermare il momento positivo e difendere il primato. Dopo la recente frenata, la sfida casalinga diventa il banco di prova per ripartire.
Gli otto under della capolista
In attacco la risorsa giovane più in vista è Nicola Zarrella, affiancato dal mancino Nunzio Fiorilla. Sugli esterni trova spazio Marco Occhipinti.
È però a centrocampo che lo staff tecnico può pescare con più larghezza: ci sono Loris Kodra, Paolo Tinnirello, Mirali Javadov, Alessio Iozzia e Sako Aboubacar, cinque profili con caratteristiche diverse che allargano le soluzioni del reparto.
Una scelta di società
Per il club la presenza degli under non è soltanto un dato numerico. La società la presenta come una scelta precisa: valorizzare i giovani e dare loro spazio dentro un progetto sportivo costruito per competere. Ogni settimana i ragazzi lavorano accanto ai compagni più esperti e si confrontano con le responsabilità di chi guida il girone.
Per loro è un’occasione di crescita, ma anche la possibilità di dimostrare che il talento, accompagnato da impegno e disciplina, trova posto anche in un campionato impegnativo come la Promozione.
Il Ragusa Boys al Kennedy
La sfida di domenica mette di fronte la capolista e il Ragusa Boys, altra squadra iblea di un girone che parla molto ragusano. Il Santa Croce Soccer conta sulla compattezza del gruppo e sulla spinta del pubblico di casa per restare dove si trova da settimane: in vetta al girone.
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