Siracusa-Ragusa con quattro volti nuovi, al Pietro Scollo è Modica-Avola

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La partita è una di quelle di cartello. Una di quelle destinate a entrare nel taccuino degli addetti ai lavori, a richiamare l’attenzione dei tifosi.

In altri tempi sarebbe stata una gara tra squadre con ambizioni di primato, oggi però Siracusa e Ragusa, le due protagoniste del quasi derby di domenica, sono alle prese con gravi problemi, innanzitutto societari. La classifica piange soprattutto per il Ragusa, il Siracusa naviga in acque più tranquille.

Il Ragusa, da dieci giorni, ha cambiato assetto societario. La proprietà rimane la stessa, affidata a un gruppo di imprenditori ragusani, ma la gestione passa interamente nelle mani di alcuni dirigenti catanesi, cui si è aggiunta l’agrigentina Alessandra Veneziano, nel ruolo di direttore sportivo.

Proprio Veneziano si è resa protagonista del lavoro di questa settimana, avviato per cercare di rafforzare l’organico e permettere al Ragusa di raggiungere l’obiettivo che la nuova dirigenza si è prefissata: la salvezza. La società ha tesserato quattro nuovi giocatori, due difensori e due centrocampisti. I quattro si sono già allenati con i nuovi compagni e sono a disposizione dell’allenatore Marco Coppa. Potrebbero essere utilizzati nella gara di domenica, o partire dalla panchina. Ai quattro si aggiungono anche due juniores.

I volti nuovi sono: i difensori Tommaso Pisciotta, Maximum Campunzano e il giovane Mattia Nicolosi, i centrocampisti Felipe Perestrello Vaz e Mattia Trefiletti. Un innesto anche in attacco, con l’arrivo dell’esterno offensivo Antonio Genovese.

Coppa non vuole stravolgere la squadra, ma puntellarla e rafforzarla. Il gruppo rimane solido, con la fiducia dei nuovi dirigenti, e i giocatori si sono allenati con impegno.

La vittoria di domenica scorsa, la prima in campionato, ottenuta contro il CastrumFavara, ha ridato entusiasmo ai tifosi e ai giocatori fiducia nelle proprie possibilità. Al “Nicola De Simone”, la squadra potrà dimostrare quanto ha già fatto vedere domenica scorsa. Avrà il sostegno dei tifosi, che seguiranno la squadra in trasferta.

Al Pietro Scollo torna Modica-Avola

Nella giornata degli scontri diretti tra squadre iblee e aretusee, si gioca anche la gara tra Modica e Avola. Torna un confronto diretto tra due squadre che si sono affrontate per due anni in Eccellenza e che ora si ritrovano una contro l’altra. Si sono già affrontate in Coppa Italia e ha prevalso il Modica per 4-0: un risultato importante che ha proiettato il Modica, ora protagonista mercoledì scorso contro la Nuova Igea. La sfida si gioca al “Pietro Scollo” di Modica. Anche questa volta portando con sé un carico di emozioni che Modica e Avola hanno accumulato negli scontri diretti degli ultimi anni.

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