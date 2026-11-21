Vittoria-Nebros, attacco in emergenza al «Gianni Cosimo». Torna l’ex Lucarelli

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il Vittoria affronta la Nebros. È una gara carica di aspettative quella che si disputerà domenica pomeriggio allo stadio “Gianni Cosimo” di Vittoria.

La Nebros è reduce dal successo casalingo ottenuto allo stadio “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino contro l’Athletic Gioiosa. Ha segnato Lucarelli, attuale capocannoniere della squadra.

Il ritorno da ex di Max Lucarelli

Max Lucarelli è un ex: lo scorso anno indossava la maglia del Vittoria e le sue prestazioni sono state spesso apprezzate sia dai tecnici sia dai tifosi. A Vittoria ha lasciato un buon ricordo.

Domenica scenderà in campo sul terreno di gioco che ha calcato per tanto tempo, ma di fronte avrà una squadra profondamente rinnovata. Pochi i giocatori della passata stagione: sono rimasti solo il capitano Lorenzo Leggio, Malandrino, Simola e Di Vita. Francofonte aveva giocato a Vittoria due anni fa ed è un ritorno.

Ma Francofonte non sarà della partita. Dopo la squalifica è rimasto fuori anche per infortunio e anche domani sarà costretto a marcare visita. Al suo posto giocherà il nuovo arrivato Andrea D’Amico. Rientra in squadra anche Cannino, che non era stato convocato nelle ultime domeniche.

Vittoria in emergenza in attacco

Il Vittoria, dopo il pari esterno di Melilli (quattro pareggi consecutivi i risultati delle ultime gare), cerca la vittoria da tre punti. Ma la squadra è in difficoltà: mancherà anche Perez, che sconta la seconda delle quattro giornate di squalifica, e il Vittoria dovrà fare a meno anche dell’attaccante Tassi, anch’egli infortunato. Il Vittoria è dunque in emergenza in attacco, dove Isabelinha è l’unico certo di scendere in campo.

Per il resto, si attendono le scelte tattiche dell’allenatore Angelo Galfano, che ha preparato bene la gara di domenica. “Sono soddisfatto di quanto hanno fatto i ragazzi – ha detto – la squadra è cresciuta, ha assimilato un’idea di gioco. Dobbiamo essere più cattivi sottoporta, concretizzare di più. Giochiamo contro una squadra che ha la seconda miglior difesa del campionato. Sappiamo la forza del nostro avversario, ma noi non possiamo permetterci delle battute d’arresto. Faremo la nostra partita per cercare di vincere”.

Longo al CastrumFavara e il rigore del vescovo

Intanto l’ex direttore sportivo Tino Longo, esonerato due mesi fa, dopo cinque giornate di campionato, insieme all’allenatore Giancarlo Betta, è approdato al CastrumFavara, squadra di serie D, che ha tesserato anche un nuovo allenatore, il calabrese Renato Mancini, anch’egli un ex del Vittoria.

La squadra ha vissuto in settimana una sorta di fuori programma calcistico: la visita allo stadio del vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa. Il presule è stato accolto dai giocatori della prima squadra e dai ragazzi delle giovanili, oltre che dai dirigenti. La Placa ha provato a calciare un rigore: tiro di piatto destro e parabola che si insacca alla sinistra del portiere. Il vescovo ha i piedi buoni!

Leggi anche: Vittoria, il pari col Viagrande non basta: i tifosi contestano la squadra

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it