Drone su Sigonella, base in allarme per tre ore: indagano i carabinieri

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SIGONELLA – Un piccolo drone entra nello spazio aereo della base militare di Sigonella, scattano i protocolli di sicurezza e le attività di volo vengono sospese per alcune ore. È accaduto venerdì sera, 20 novembre, in uno dei siti militari più strategici del Mediterraneo. Sul sorvolo non autorizzato stanno indagando i Carabinieri del nucleo di polizia militare della base.

L’allarme è scattato poco prima delle 18 e si è concluso intorno alle 20.30. Il velivolo, secondo le informazioni raccolte finora, avrebbe sorvolato la zona degli alloggi del personale statunitense senza raggiungere la pista. Nessun aereo sarebbe stato costretto a dirottare definitivamente: i velivoli in avvicinamento sono rimasti in attesa fino al ripristino delle operazioni.

Il drone su Sigonella e la pista della bravata

Le prime notizie avevano parlato di più droni e anche della possibilità che alcuni voli militari statunitensi venissero indirizzati verso altri scali. Gli accertamenti successivi hanno però ridimensionato il quadro: l’ipotesi al momento più accreditata è quella di un drone privato a uso civile, forse utilizzato in maniera imprudente o da una persona inesperta. Tra le possibilità considerate c’è dunque anche quella della semplice bravata.

Il punto decisivo è che, al momento, non ci sono elementi che colleghino l’episodio a un’attività ostile, a servizi stranieri o alla Russia. E non è stata resa nota l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Catania. Le indagini sono affidate ai Carabinieri perché Sigonella, pur ospitando la Naval Air Station statunitense, è una base militare italiana e resta sottoposta alla sovranità e alla giurisdizione dello Stato italiano.

Il caso, però, assume inevitabilmente un peso particolare per il ruolo di Sigonella e per ciò che sta accadendo da mesi in Europa.

Il ruolo strategico della base

La base siciliana ospita infatti il comando principale della NATO Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Force, che opera una flotta di cinque droni strategici RQ-4D Phoenix. Velivoli ad alta quota e lunga autonomia utilizzati per raccogliere informazioni e assicurare alla Nato capacità di sorveglianza terrestre e marittima su grandi distanze.

Proprio quest’anno i Phoenix di Sigonella sono stati impiegati in importanti attività Nato nel Nord Europa e nel Nord Atlantico, dalla Norvegia all’Islanda. Il loro compito è fornire sorveglianza persistente e informazioni ai comandi dell’Alleanza.

Anche RagusaOggi aveva raccontato a settembre il monitoraggio di una formazione navale russa nel Mediterraneo da parte di un P-72A decollato da Sigonella, un episodio che aveva riportato l’attenzione sulla funzione strategica della base siciliana nel controllo del Mediterraneo.

Ed è qui che entra in gioco il tema della guerra ibrida. Un recente approfondimento del Servizio studi del Parlamento europeo segnala che negli ultimi due anni almeno 16 Paesi Nato hanno registrato violazioni dello spazio aereo da parte di droni o ritrovamenti di tecnologia UAV, spesso nelle vicinanze di strutture militari e infrastrutture sensibili. Episodi di questo tipo possono servire a mettere alla prova tempi di reazione e sistemi di sicurezza, individuare vulnerabilità, disturbare il traffico aereo o creare pressione senza arrivare a un attacco militare convenzionale.

Questo non significa che quanto accaduto a Sigonella rientri in uno scenario simile. Al momento non c’è alcuna evidenza in questo senso e l’ipotesi investigativa più concreta resta quella del drone civile.

Ma il semplice fatto che un piccolo quadricottero sia riuscito a far scattare l’allarme e a sospendere temporaneamente le operazioni di una base di questa importanza dimostra quanto il tema sia sensibile. In un’Europa dove i droni stanno diventando uno degli strumenti più difficili da controllare, anche un episodio che potrebbe rivelarsi una bravata viene trattato come una potenziale minaccia fino a quando gli accertamenti non chiariscono chi abbia pilotato il velivolo e perché sia entrato nello spazio aereo di Sigonella.

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