Ragusa, autovelox fissi attivi dal 1° dicembre su SP 25 e SP 60: limiti e multe

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Erano lì da mesi, coperti e spenti. Dal 1° dicembre i due autovelox fissi installati sulle provinciali che portano da Ragusa verso il mare cominceranno a fotografare chi corre. Lo annuncia il Comune di Ragusa: le due postazioni, volute dal Comando di Polizia locale, entrano ufficialmente in funzione nell’ambito delle iniziative per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti.

L’installazione è stata autorizzata con decreto del Prefetto di Ragusa, dopo il nulla osta del Libero Consorzio comunale. Questo significa che le violazioni potranno essere rilevate a distanza, senza l’obbligo di fermare l’automobilista e contestargli la multa sul posto.

Dove sono i due autovelox e quali limiti valgono

Le postazioni sono presegnalate da cartelli e segnaletica a terra e hanno una colorazione pensata per renderle ben visibili. La prima si trova sulla SP 60 Ragusa-Santa Croce Camerina, al chilometro 1+400, dove il limite è di 50 chilometri orari. La seconda è sulla SP 25 Ragusa-Marina di Ragusa, al chilometro 15+300, con il limite fissato a 70 chilometri orari.

Sono le due strade che d’estate si riempiono di traffico verso la costa e che il Comune indica come tratti con flussi elevati e frequenti superamenti dei limiti. I dispositivi erano stati montati già a giugno, ma erano rimasti inattivi in attesa dell’omologazione e delle procedure con il Ministero dell’Interno.

Leggi anche: Autovelox sulla Ragusa-Marina installati ma ancora inattivi

Le multe: da 42 euro alla sospensione della patente

Sulla velocità rilevata sarà applicata una tolleranza del 5 per cento, con un minimo di 5 chilometri orari. Oltre quella soglia scattano le sanzioni previste dal Codice della strada:

fino a 10 km/h oltre il limite, multa da 42 a 173 euro, senza perdita di punti né sospensione della patente;

oltre 10 e fino a 40 km/h, da 173 a 694 euro e 3 punti in meno;

oltre 40 e fino a 60 km/h, da 543 a 2.170 euro, 6 punti e sospensione della patente da uno a tre mesi;

oltre 60 km/h, da 845 a 3.382 euro, 10 punti e sospensione da sei a dodici mesi.

Restano le maggiorazioni di legge. Di notte, tra le 22 e le 7, le multe aumentano di un terzo per gli eccessi oltre i 10 km/h. Pesano poi la recidiva, il raddoppio dei punti tolti ai neopatentati nei primi tre anni e il raddoppio delle sanzioni per alcune categorie di veicoli, come gli autocarri pesanti e gli autobus.

L’obiettivo dichiarato: rallentare

Il Comune spiega che l’iniziativa ha «l’unico obiettivo di indurre gli automobilisti a una guida prudente e rispettosa del Codice della Strada». Il tema delle postazioni fisse in provincia non è nuovo: negli ultimi mesi se ne è parlato anche per gli incassi delle multe in alcuni Comuni e per gli autovelox danneggiati sulle strade del Vittoriese.

Sulle multe arretrate, intanto, la Polizia locale di Ragusa ha aperto uno sportello dedicato alle cartelle del 2023. Per chi percorre ogni giorno la Ragusa-Marina o la strada verso Santa Croce, da martedì 1° dicembre la regola è semplice: il limite segnato sul cartello sarà anche quello controllato.

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