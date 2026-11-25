Marina di Modica in un video: Sicilia Arte la racconta oltre l’estate

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Il mare increspato, la spiaggia deserta, la costa vista dall’alto: è l’immagine di copertina del video promozionale che l’associazione Sicilia Arte APS ha dedicato a Marina di Modica, annunciato con una nota diffusa oggi, 25 novembre. Lo firma il presidente Marcello Sarta, che ne ha curato idea, testi e realizzazione. Il titolo scelto è già una dichiarazione d’intenti: «Marina di Modica, dove il mare incontra l’anima».

Il filmato attraversa il paesaggio della costa, Punta Regilione, gli ambienti naturali, il mare, le piazze e i luoghi in cui la comunità si ritrova. L’associazione non lo presenta come una cartolina turistica ma come un progetto di comunicazione del territorio, pensato per circolare soprattutto sui canali digitali e far conoscere la località a un pubblico più ampio.

Dai libri in piazza alla Natività del Mare

Il video è l’ultimo tassello di un percorso cominciato in estate. Ad agosto Sicilia Arte APS ha portato in piazza Mediterraneo la Little Free Library, la piccola biblioteca di comunità dove chiunque può prendere un libro e lasciarne un altro. Un esperimento che ha coinvolto residenti e villeggianti e che ha trasformato un luogo di passaggio in un punto d’incontro.

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Nei prossimi giorni, nella stessa piazza, sarà allestita la Natività del Mare. L’idea era stata lanciata a ottobre: un presepe che lega la tradizione natalizia all’identità marinara della frazione e che, nelle intenzioni dell’associazione, dovrà diventare un nuovo punto di ritrovo per la comunità durante le feste.

Una località da vivere tutto l’anno

Lettura, tradizione e racconto per immagini: tre iniziative diverse con lo stesso obiettivo, far vivere Marina di Modica anche quando gli ombrelloni sono chiusi. «Crediamo che Marina di Modica abbia un patrimonio ambientale, culturale e umano che merita di essere raccontato e valorizzato durante tutto l’anno», scrive l’associazione. «Le iniziative realizzate e quelle in programma nascono dalla volontà di mettere a disposizione della comunità idee, competenze e impegno, creando occasioni di incontro e strumenti di promozione del territorio».

Secondo Sicilia Arte APS la promozione turistica non può fermarsi alle spiagge e alla stagione estiva: serve un racconto più ampio, fatto di natura, servizi, tradizioni ed esperienze, e soprattutto delle persone che abitano la frazione. Il video prova a mostrare proprio questo: Marina di Modica non solo come una meta da raggiungere ad agosto, ma come una comunità, un paesaggio e un’identità da custodire in ogni stagione.

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