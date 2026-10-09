A Marina di Modica si pensa già al Natale: lanciata l’idea della Natività in barca che vuole conquistare tutti!

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Un presepe sul mare, luci, fiori e lo spirito della comunità: Sicilia Arte APS lancia una proposta suggestiva che unisce la tradizione cristiana all’identità marinara di Marina di Modica. L’immagine condivisa su Sei di Marina di Modica se… è stata realizzata con l’intelligenza artificiale e rappresenta, al momento, una visione di ciò che potrebbe diventare il progetto. Ma attenzione: se l’immagine è soltanto una suggestione, l’intenzione di lavorare per trasformare il sogno in realtà è concreta!

A Marina di Modica si comincia dunque a pensare al Natale con largo anticipo, e l’idea è di quelle che fanno sognare: una barca trasformata in una culla della Natività, illuminata da tante luci e circondata da decorazioni natalizie, capace di diventare un simbolo di fede, speranza e condivisione. Un progetto che vuole mettere insieme due elementi che raccontano profondamente il territorio: il mare, da sempre parte dell’identità della frazione, e la tradizione cristiana, con il suo messaggio di amore e rinascita. L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione culturale Sicilia Arte APS, che immagina un percorso da sviluppare insieme alla Parrocchia SS. Maria Annunziata, ai commercianti, al Circolo velico Controvento e ai residenti.

L’obiettivo è coinvolgere la comunità e costruire qualcosa di bello attraverso la collaborazione, la disponibilità e la voglia di fare. Naturalmente, il progetto è ancora in itinere: ci sono idee da sviluppare, dettagli da definire e aspetti organizzativi da affrontare. Non si tratta quindi di un’opera già realizzata, ma di una proposta che vuole prendere forma e che punta a regalare a Marina di Modica un Natale diverso, capace di emozionare residenti e visitatori.

L’immagine diffusa sui social permette già di immaginare l’atmosfera: una barca illuminata, la Natività al centro, piante e fiori a decorare l’allestimento e una piazza trasformata in un luogo d’incontro, dove fermarsi, scattare una foto e riscoprire il piacere di vivere insieme le feste. Ma al di là dell’effetto scenografico, il senso dell’iniziativa è soprattutto quello di riportare al centro il significato più autentico del Natale: la fede, la speranza, l’amore e la capacità di una comunità di unirsi per realizzare qualcosa che appartenga a tutti. Pensarci già a ottobre significa anche voler lavorare con il tempo necessario, raccogliere idee e coinvolgere quante più persone possibile.

Adesso la strada è ancora da percorrere, ma il primo passo è stato fatto: condividere un sogno e provare a trasformarlo in realtà. Se l’iniziativa riuscirà a concretizzarsi, Marina di Modica potrebbe avere un allestimento originale, capace di raccontare il territorio attraverso un incontro speciale tra mare e spiritualità. Perché, in fondo, il Natale non è soltanto illuminare una piazza o addobbare una strada: è accendere una luce dentro le persone e scoprire che le cose più belle nascono quando si cammina insieme.

(Foto realizzata con A.I.)

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