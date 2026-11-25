Comiso, la panchina rossa per Rosalba Dell’Albani: alla cerimonia marito e figli

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Inaugurata in piazza delle Erbe a Comiso la panchina rossa dedicata a Rosalba Dell’Albani, la donna di 52 anni uccisa nel marzo 2023 a Giarratana ad opera del cognato, Mariano Barresi. La donna, che lavorava in ospedale, stava accudendo l’anziana madre al piano terra dello stabile di proprietà della famiglia. Barresi, che era cognato della vittima, abitava al secondo piano, insieme alla moglie, sorella maggiore della vittima. All’alba, intorno alle 5 del mattino, scese le scale della sua abitazione con un coltello da cucina in mano e colpì con un solo fendente al collo la sua vittima.

L’uomo, che non ha mai spiegato le ragioni del suo folle gesto, è stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione. La pronuncia definitiva da parte della Corte di Cassazione è arrivata lo scorso 30 ottobre.

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La decisione di donare e intitolare a Rosalba Dell’Albani una panchina rossa è stata assunta dalla sezione di Comiso dell’Associazione nazionale Carabinieri, presieduta dal maresciallo in congedo Giovanni Caggia. È la prima volta che una panchina rossa viene intitolata a Rosalba Dell’Albani.

Erano presenti la sindaca Maria Rita Schembari, le autorità militari locali e i vertici dell’Arma dei carabinieri.

Era presente il marito della vittima, Paolo Fracasso, brigadiere dei carabinieri in servizio presso il Comando Nas di Ragusa. Insieme a lui anche i tre figli: Michael Fracasso, anch’egli carabiniere scelto, in servizio alla stazione di Ragusa Ibla; Gabriel Fracasso, agente di Polizia, in servizio a Roma; e Bryan Fracasso, vent’anni non ancora compiuti, bersagliere, attualmente a Cesano, in provincia di Roma.

A Comiso la Giornata contro la violenza sulle donne è proseguita con l’incontro al Naselli e la fiaccolata, mentre a Ragusa è stata inaugurata una panchina rossa in piazza Monsignor Tidona.

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