Comiso, la ZTL con le telecamere scatta solo d’estate: giorni e orari del divieto

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Le telecamere della ZTL di Comiso e Pedalino faranno scattare il divieto di transito solo d’estate, tra il 15 luglio e il 7 settembre, e sempre di sera e di notte, con un’eccezione per la settimana di Ferragosto. Il Comune ha fissato giorni e orari delle due zone a traffico limitato: la ZTL A tra piazza Fonte Diana e via Mons. Rimmaudo e la ZTL B in piazza Gramsci, a Pedalino. Gli orari sono gli stessi in entrambe.

Quando scatta il divieto

Dal 15 luglio all’8 agosto: sabato e domenica, dalle 20 alle 3 del giorno dopo.

sabato e domenica, dalle 20 alle 3 del giorno dopo. Dal 9 al 16 agosto: tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 10 alle 3 del giorno dopo.

tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 10 alle 3 del giorno dopo. Dal 17 agosto al 7 settembre: di nuovo sabato e domenica, dalle 20 alle 3.

Il divieto riguarda auto e moto non autorizzate e potrà valere anche in occasione di eventi e manifestazioni, in quel caso con una disposizione apposita.

Una data di partenza, però, ancora non c’è. Il controllo elettronico si accenderà solo dopo l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’esito positivo della validazione del sistema e l’installazione dei varchi e di tutta la segnaletica.

Leggi anche: Comiso istituisce la ZTL con le telecamere: quattro varchi tra Fonte Diana e Pedalino

Quattro varchi, sette uscite

Le telecamere controllano solo gli ingressi. A Comiso sono tre: il varco A in piazza Fonte Diana all’angolo con via Gioacchino Iacono, il varco B sempre in piazza Fonte Diana all’angolo tra via G. Di Vita e via San Biagio, il varco C in via Mons. Rimmaudo all’angolo con via San Biagio. A Pedalino l’unico ingresso controllato, il varco D, è in via XXV Luglio all’angolo con via Danubio, verso piazza Gramsci.

Si esce senza controlli. Dalla ZTL A di Comiso ci sono tre uscite, in corrispondenza dei varchi. Dalla ZTL B di Pedalino se ne contano quattro: verso via Gulfi, verso piazza Padre Pio, in via XXV Luglio angolo via Belice e verso via della Riscossa. Chi non è autorizzato e si trova davanti a un varco ha una via di fuga: via Gioacchino Iacono o via degli Studi al varco A, via San Biagio ai varchi B e C, via Danubio o via XXV Luglio al varco D.

Chi può entrare

In ogni caso possono transitare i mezzi di polizia, le ambulanze e i vigili del fuoco in emergenza, i veicoli delle persone con disabilità con il contrassegno e quelli che fanno carico e scarico di merci dalle 7 alle 11 e dalle 14 alle 18.

Per gli altri servirà un’autorizzazione, con la targa inserita in una lista di veicoli abilitati, da chiedere al Comune, Area 4. Le categorie previste sono:

residenti e domiciliati, proprietari di immobili e titolari di diritti di godimento sugli immobili dentro le zone;

taxi e noleggio con conducente;

Protezione civile e mezzi di soccorso;

veicoli del Comune e di altre amministrazioni pubbliche per ragioni di servizio;

medici in servizio presso strutture pubbliche;

commercianti, artigiani, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, medici e professionisti con sede nelle zone;

ospiti delle strutture ricettive.

Criteri e modalità per ottenere i permessi saranno definiti dall’Area 4. Per giustificati motivi si possono chiedere anche autorizzazioni provvisorie, e per informazioni, anche da parte di persone con disabilità non residenti, è attivo il numero 0932 962016 della Polizia municipale. Chi entra senza permesso per una necessità comprovata dovrà presentare giustificazione all’Area 4 entro 24 ore.

Sui cartelli di ogni varco un pannello a messaggio variabile indicherà «ZTL attiva» in rosso nei periodi di vigenza e «ZTL non attiva» in verde fuori da essi. Non sono ancora noti gli importi delle sanzioni.

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