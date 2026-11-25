Modica, nidi famiglia esclusi dall’albo: bonus asilo bloccato per 40 famiglie

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Pagano la retta ogni mese, ma il rimborso non arriva. A Modica circa quaranta famiglie aspettano da fine maggio il bonus asilo nido dell’Inps: circa duemila euro ciascuna, quasi 80 mila euro in tutto, per le sole mensilità da gennaio a luglio. Il motivo sta in un elenco: i cosiddetti «nidi famiglia», i servizi educativi che accolgono i bambini in un contesto domestico, sono rimasti fuori dall’albo comunale dei servizi per la prima infanzia. E chi ha confermato l’iscrizione continua ad anticipare di tasca propria. A riportare il caso in Consiglio è il consigliere comunale del Partito democratico Giovanni Spadaro, con un’interrogazione depositata il 23 novembre.

Il blocco nasce in Comune

Il meccanismo è semplice. La normativa nazionale ammette al bonus anche i servizi educativi domiciliari, e l’Inps paga sulla base degli elenchi che i Comuni trasmettono. A fine luglio Modica ha inviato un albo senza i nidi famiglia. «Il blocco non nasce a Roma né a Palermo: nasce a Palazzo San Domenico, ed è lì che va sciolto», sostiene Spadaro.

Ai gestori, enti del Terzo settore già iscritti al Runts, il registro unico nazionale, è stata chiesta l’iscrizione a un registro regionale che, secondo il consigliere, risulterebbe ormai non più operativo. Nel frattempo quelle strutture hanno lavorato sulla base di Scia presentate al Comune e mai contestate. «Se la documentazione era incompleta, andava rilevato subito, nei sessanta giorni che la legge assegna per i controlli», osserva Spadaro.

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A Ragusa la strada è già aperta

A pochi chilometri la soluzione esiste già. Con la delibera di Giunta n. 368 del 27 ottobre il Comune di Ragusa ha aperto il proprio albo anche ai nidi in famiglia. «Non serve inventare nulla. Serve la volontà politica di decidere», dice il consigliere dem.

La vicenda del bonus a Modica non è nuova: in estate le famiglie dei bambini iscritti agli asili nido privati avevano vissuto lo stesso stallo, poi superato, mentre a settembre il caso dei rimborsi mancati era tornato d’attualità. Per i nidi famiglia, quattro mesi dopo la prima segnalazione di luglio, il nodo resta.

Cosa chiede l’interrogazione

Spadaro chiede alla sindaca e alla Giunta quanti siano i nidi famiglia attivi in città, l’esito motivato delle loro domande, i rapporti avuti con l’Inps e i criteri ritenuti validi per dimostrare i requisiti della legge regionale n. 10 del 2003. Soprattutto vuole sapere se, e in quali tempi, l’amministrazione intenda aggiungere all’albo una sezione per i servizi educativi domiciliari, riaprire i termini e mandare all’Inps l’elenco aggiornato, e permettere alle famiglie di recuperare le mensilità arretrate da gennaio, anche a chi nel frattempo ha cambiato struttura. L’interrogazione chiede di essere discussa nel primo Consiglio comunale utile.

«Una città che dice di voler trattenere le giovani coppie e sostenere la natalità non può lasciare quaranta famiglie esposte per migliaia di euro solo perché la Giunta non assume una decisione», conclude il consigliere. Per quelle famiglie, intanto, ogni mese che passa è un’altra retta anticipata.

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