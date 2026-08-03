Marina di Modica inaugura la biblioteca sul mare: nasce la Little Free Library

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Marina di Modica si prepara a vivere un momento destinato a lasciare un segno nella storia della frazione. Sabato 8 agosto 2026, alle ore 19, in Piazza Mediterraneo sarà inaugurata la Little Free Library, una biblioteca libera di comunità nata con l’obiettivo di trasformare un semplice spazio pubblico in un luogo permanente di incontro, dialogo e crescita collettiva.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Sicilia Arte APS, presieduta da Marcello Sarta, il gruppo civico “Sei di Marina di Modica Se”, le istituzioni, le imprese e numerosi cittadini della frazione che hanno scelto di sostenere un progetto fondato sulla condivisione e sulla partecipazione.

La filosofia della Little Free Library è semplice e rivoluzionaria allo stesso tempo: prendere un libro, leggerlo, restituirlo oppure sostituirlo con un altro. Nessuna iscrizione, nessuna tessera, nessun limite di apertura. La cultura diventa così un bene quotidiano, liberamente disponibile per residenti, turisti, famiglie, giovani e bambini.

Un progetto di economia circolare che dà nuova vita a un vecchio oggetto

La nuova biblioteca urbana rappresenta un esempio concreto di sostenibilità ambientale e creatività applicata. La struttura, infatti, è stata realizzata recuperando un armadio refrigerato per bibite destinato alla dismissione, completamente rigenerato e trasformato in una moderna biblioteca digitale di comunità.

L’intervento ha previsto una struttura esterna in carpenteria metallica, pannelli in alluminio per garantire l’isolamento termico, scaffalature organizzate per categorie librarie, un sistema di ventilazione studiato per preservare i volumi anche durante i mesi estivi e un impianto di illuminazione interno ed esterno alimentato da pannelli fotovoltaici a basso consumo con tecnologia LED.

Un recupero virtuoso che dimostra come materiali destinati allo smaltimento possano diventare strumenti di utilità pubblica, trasformandosi in opere capaci di coniugare bellezza, innovazione e rispetto per l’ambiente.

Piazza Mediterraneo diventa un presidio culturale sul mare

La Little Free Library sarà collocata in uno dei punti più frequentati di Marina di Modica, davanti al mare e accanto alle panchine di Piazza Mediterraneo, luogo quotidiano di incontro per residenti e visitatori.

La scelta della posizione non è casuale: l’obiettivo è portare la cultura fuori dagli spazi tradizionali e inserirla nella vita di ogni giorno, affinché la lettura possa diventare un’esperienza spontanea, condivisa e accessibile.

La biblioteca non sarà soltanto un nuovo elemento di arredo urbano, ma un simbolo di cittadinanza attiva, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e creare nuove occasioni di partecipazione sociale.

Il sostegno delle istituzioni e la donazione al Comune di Modica

Il progetto ha ricevuto il riconoscimento dell’Ufficio di Transizione Ecologica del Comune di Modica, che ha espresso apprezzamento per gli aspetti ambientali, educativi e sociali dell’iniziativa.

Al termine dell’intervento, l’Associazione Culturale Sicilia Arte APS donerà gratuitamente la struttura al Comune di Modica, che attraverso una specifica delibera di Giunta ne ha già previsto l’acquisizione al patrimonio comunale come bene di interesse pubblico e arredo urbano con finalità culturali e sociali.

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