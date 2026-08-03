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Ragusa celebra il merito: al Castello di Donnafugata torna il Graduation Day
03 Ago 2026 09:32
La città di Ragusa si prepara a celebrare il talento, l’impegno e il valore della formazione con la VII edizione del Graduation Day, l’iniziativa promossa dalla Consulta Giovanile Comunale di Ragusa in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune.
L’appuntamento è fissato per venerdì 4 settembre 2026, alle ore 19, nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata, scenario simbolico di una manifestazione che, anno dopo anno, è diventata uno degli eventi più attesi dedicati ai giovani del territorio.
L’iniziativa rientra tra i progetti finanziati dalla Regione Siciliana nell’ambito del contributo straordinario destinato alle Consulte giovanili e femminili per l’annualità 2025/2026.
Un riconoscimento al merito e alla formazione
Giunto alla sua settima edizione, il Graduation Day nasce con l’obiettivo di valorizzare il percorso accademico dei giovani ragusani, premiando l’impegno, la determinazione e i risultati raggiunti.
L’iniziativa è rivolta a quanti hanno conseguito una laurea triennale, una laurea magistrale o a ciclo unico, un master universitario, un dottorato di ricerca, una scuola di specializzazione, un titolo di studio internazionale o altri percorsi di alta formazione.
Una serata che vuole trasformare il successo personale in un momento di condivisione collettiva, riconoscendo il valore della conoscenza come motore di crescita della comunità.
I protagonisti raccontano il proprio percorso
Uno dei momenti più significativi della cerimonia sarà dedicato proprio ai laureati.
Ogni partecipante avrà infatti l’opportunità di presentare il proprio percorso universitario e illustrare, in pochi minuti, il tema della tesi o dell’elaborato finale, raccontando esperienze, passioni e obiettivi che hanno caratterizzato il cammino accademico.
Un’occasione per mettere in rete competenze, idee e progetti, offrendo anche ai più giovani esempi concreti di impegno e successo.
La borsa di studio di Sento – Centro Acustico
Anche quest’anno il Graduation Day ospiterà la consegna della borsa di studio promossa da “Sento – Centro Acustico”, riconoscimento istituito dall’azienda attraverso un proprio concorso interno.
Nel corso della serata le autorità cittadine consegneranno inoltre a tutti i partecipanti un attestato di merito, simbolo dell’apprezzamento della città per il traguardo raggiunto.
Come partecipare
I giovani interessati potranno iscriversi compilando l’apposito modulo disponibile tramite il QR Code presente nella locandina ufficiale dell’evento oppure attraverso il link dedicato.
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