Etna: 82 secondi che raccontano la forza del vulcano. VIDEO

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Solo 82 secondi, ma sufficienti a racchiudere tutta la potenza, il fascino e l’energia dell’Etna. È questo il cuore del suggestivo video realizzato dal fotografo e videomaker Gianni Tumino durante la notte tra il 30 e il 31 luglio 2026, dal versante est del vulcano attivo più alto d’Europa.

Le immagini, girate in condizioni notturne, restituiscono uno spettacolo naturale di straordinaria intensità: bagliori incandescenti, emissioni laviche e il respiro incessante del vulcano si fondono in una sequenza che emoziona e documenta uno dei momenti più affascinanti dell’attività eruttiva dell’Etna.

Un viaggio visivo nel cuore dell’attività vulcanica

Il filmato non è soltanto una ripresa spettacolare. È un vero e proprio racconto per immagini che accompagna lo spettatore dentro la vitalità dell’Etna, mostrando come il vulcano continui a modellare il paesaggio siciliano con la sua forza primordiale.

La scelta del versante est permette di cogliere una prospettiva privilegiata dell’attività sommitale, con le esplosioni stromboliane illuminate dal buio della notte che creano un contrasto visivo di grande impatto.

Ogni fotogramma restituisce la sensazione di trovarsi davanti a uno degli spettacoli naturali più straordinari del Mediterraneo.

Le immagini di Gianni Tumino conquistano il pubblico

Da anni Gianni Tumino racconta attraverso fotografie e video la Sicilia e i suoi fenomeni naturali, con particolare attenzione all’Etna. Anche questa volta il suo lavoro riesce a trasformare un evento naturale in un documento di grande valore visivo e divulgativo.

Il video è stato realizzato nella notte tra il 30 e il 31 luglio 2026.

AETNA: NOTTE DEL 30-31 LUGLIO 2026

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