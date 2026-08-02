Viola i domiciliari: 31enne trasferito in carcere dopo l’aggravamento della misura cautelare

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Un uomo di 31 anni, di nazionalità colombiana, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa.

Il provvedimento dispone la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, in seguito alle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

La richiesta di aggravamento della misura è stata avanzata dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura di Ragusa, dopo che il trentunenne era stato arrestato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, l’uomo è inoltre gravato da precedenti di polizia per reati quali rapina ed evasione, elementi che hanno contribuito alla valutazione dell’Autorità giudiziaria.

Dopo le formalità di rito, il 31enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

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