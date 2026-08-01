Auto si ribalta sulla litoranea Marza-Pozzallo: paura sulla SP67

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Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto, lungo la Strada Provinciale 67, nel tratto della litoranea che collega Marza a Pozzallo, dove una Fiat 600 ibrida si è improvvisamente ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

L’incidente è avvenuto in uno dei tratti più frequentati della costa, soprattutto nel periodo estivo, quando centinaia di persone raggiungono a piedi le spiagge del litorale. Proprio per questo, quanto accaduto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Secondo le prime informazioni, il veicolo si è capovolto finendo al centro della carreggiata. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto per prestare le prime cure agli occupanti dell’auto.

Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte né le cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo. Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica dell’incidente.

L’episodio ha provocato inevitabili rallentamenti al traffico lungo la litoranea, con numerosi curiosi che si sono fermati dopo aver assistito alla scena.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza della SP67, una strada particolarmente trafficata durante la stagione balneare, dove ogni giorno transitano migliaia di automobilisti, ciclisti e pedoni diretti verso le spiagge. Solo per circostanze fortuite il ribaltamento dell’auto non ha coinvolto altre persone, evitando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

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