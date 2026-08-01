Compleanno importante per il sindaco di Vittoria Francesco Aiello che dice: “80 voglia di continuare”

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Il sindaco di Vittoria, Ciccio Aiello compie 80 anni: tra i pochi primi cittadini d’Italia a guidare ancora un Comune a questa età.

Festeggiare gli 80 anni da sindaco in carica è un traguardo riservato a pochi. In Italia sono infatti circa quaranta i primi cittadini che, superata questa soglia, continuano a guidare il proprio Comune. Tra loro c’è anche il sindaco di Vittoria, Francesco “Ciccio” Aiello, che oggi, 1° agosto, celebra un compleanno speciale.

Ottant’anni vissuti con la stessa passione per la politica e per la città che amministra. A testimoniarlo è anche il messaggio pubblicato sui suoi canali social insieme a una foto celebrativa: «Non dimenticate… 80 voglia di continuare a servire la mia città!». Uno slogan che racchiude lo spirito con cui Aiello affronta questo importante traguardo e che, inevitabilmente, assume anche un significato politico, ribadendo la volontà di proseguire il proprio impegno amministrativo.

Chi lo conosce sa bene che l’età non ha mai rappresentato un limite. Anche oggi il sindaco continua a seguire con la consueta determinazione l’attività amministrativa, mantenendo un ritmo di lavoro che molti colleghi ben più giovani potrebbero invidiare.

Il compleanno sarà festeggiato in forma privata, insieme ai familiari e agli amici più stretti, ma non mancheranno gli auguri da parte di cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni.

Del resto, la storia degli enti locali italiani dimostra che l’esperienza può andare di pari passo con l’impegno amministrativo. Fino alle ultime elezioni, il sindaco più anziano d’Italia era Giuseppe Rossetti, primo cittadino di Corte de’ Frati, che ha concluso il suo mandato all’età di 87 anni. Un precedente che conferma come anche oltre gli 80 anni sia possibile continuare a guidare un Comune con autorevolezza ed energia.

Per Francesco “Ciccio” Aiello quello di oggi è dunque un compleanno dal valore simbolico: un traguardo personale che coincide con la prosecuzione del suo mandato alla guida di Vittoria, città alla quale, come ha scritto lui stesso, continua a voler dedicare il proprio impegno.

Buon compleanno, sindaco.

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